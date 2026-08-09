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Дома в Никити, Греция

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9
76 объектов найдено
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Maisonette расположен в популярной туристической деревне Никити в 650 метрах от пляжа. Рядом…
$253,423
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 549 м²
Property Code: HPS4640 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.920.000 . This 549 sq. m…
$3,36 млн
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Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Комплекс апартаментов и мезонетов расположен в деревне Никити в 650 метрах от большого пляжа…
$403,173
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Комплекс апартаментов и мезонет расположен в деревне Никити в 300 метрах от большого пляжа. …
$473,919
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Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 82 кв.м в Никити, Ситония. Первый этаж включает просторную гости…
$291,362
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Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 200 м²
Представляем хорошую недвижимость в красивом регионе Халкидики, Греция. Этот отдельный дом р…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Испытайте роскошь, живя в этом потрясающем мезонете в Халкидики, Греция. В настоящее время с…
$398,685
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Агентство
Halkidiki Properties
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English
Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Предлагается трёхуровневая вилла площадью 161 кв.м, расположенная на полуострове Ситония в р…
$521,413
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Property Code: HPS4422 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 5.200.000 . This 350 sq. m…
$5,98 млн
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Красивый отдельно стоящий дом в очень красивом месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики. Не…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 1975  Год ремонта: 2018  К…
$872,614
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Аталанта
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Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Комплекс мезонетов расположен в деревне Никити всего в 120 метрах от большого пляжа. Мезонет…
$184,977
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Код собственности: HPS5554 - Дом для продажи в Ситонии Никити за 520 000 евро. Это 150 кв. м…
$598,443
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Вилла 5 комнат в Никити, Греция
Вилла 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла площадью 198 кв. м в Никити, на полуострове Ситония (Халкидики). Вилла имеет…
$633,183
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Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Мезонеты расположены в деревне Никити в 250 метрах от большого пляжа. Строительство комплекс…
$300,534
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этот отдельно стоящий дом в Халкидики, Ситония находится в хорошем состоянии, предлагая 4 сп…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
В продаже уютная мезонета площадью 103 кв.м, расположенная в живописном прибрежном посёлке Н…
$325,139
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Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошная вилла расположена в окрестностях популярной деревни Никити в 1800 метрах от пляжа.…
$1,21 млн
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Комплекс расположен в пригороде поселка Никити в 1600 метрах от живописного пляжа. На продаж…
$550,208
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Комплекс мезонетов расположен в деревне Никити в 250 метрах от большого пляжа. Мезонеты расп…
$287,981
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Представляем потрясающий недавно построенный мезонет для продажи в Халкидики, Греция. Эта ро…
$455,640
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается роскошная  вилла  в Никити, Халкидики .Идеальное место для тех, кто ищет элегантно…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Продается двухуровневая квартира (мезонета) площадью 103 кв.м в посёлке Никити, Ситония, Хал…
$324,071
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Код собственности: HPS4900 - Вилла для продажи в Ситонии Никити за €0. Эта вилла площадью 12…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Представляем потрясающий отдельный дом для продажи в Халкидики, Греция. Эта недвижимость мож…
$421,467
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Halkidiki Properties
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом расположен в популярной деревне Никити в 650 метрах от пляжа. Дом построен на участке 42…
$601,068
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Код собственности: HPS5826 - Вилла для продажи в Ситонии Никити за €3.500.000. Эта 395,00 кв…
$4,05 млн
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Вилла 5 комнат в Никити, Греция
Вилла 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Расположенный в красивом регионе Халкидики, Греция, этот отдельный дом на набережной являетс…
$2,28 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Property Code: HPS5700 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 3.500.000 . This 395.00 sq…
$4,03 млн
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Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Комплекс новопостроенных апартаментов и мезонетов расположен в деревне Никити в 300 метрах о…
$300,534
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