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Дома в Никити, Греция

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132 объекта найдено
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Modern maisonettes are located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 500 met…
€325,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
The maisonette is located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 35 meters fr…
€320,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Modern maisonettes are located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 200 met…
€600,000
Дом 6 спален в Никити, Греция
Дом 6 спален
Никити, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Современные мезонеты расположены в пригороде поселка Никити в элитном районе Элиа в 200 метр…
€700,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Никити, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€1,30 млн
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
The complex is located in a popular Nikiti village 650 meters to the beach. There is a commu…
€290,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в деревне Никити в 400 метрах от большого пляжа. Имеется частный сад площадью…
€275,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс мезонетов расположен в поселке Никити в 400 метрах от большого пляжа. Строительство…
€250,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Μaisonetta находится в популярной деревне Никити всего в 170 метрах от большого песчаного пл…
€245,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Дом расположен в деревне Никити в 650 метрах от пляжа. Имеется сад 950 кв. м. Дом не законче…
€350,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дома расположены в 3 км от деревни Никити и всего в 140 метрах от пляжа с доступом только дл…
€299,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Новый мезонет расположен в деревне Никити в 1200 метрах от большого пляжа. Есть частный сад …
€175,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€230,000
Дом 14 спален в Никити, Греция
Дом 14 спален
Никити, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Дом с землей расположен напротив знаменитого пляжа Лагомандра в 15 км от деревни Никити. На …
€1,50 млн
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
The maisonettes are located in Nikiti village 300 meters from the great beach. The complex o…
€250,000
Коттедж 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€370,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Комплекс расположен в деревне Никити в 550 метрах от большого пляжа. Есть сад 40 кв. М и мес…
€230,000
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити, в 450 метрах от пляжа и в 600 …
€160,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити, в 450 метрах от пляжа и в 600 …
€370,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Код недвижимости: HPS3949 - Дом на продажу в Ситония Никити за € 380.000 . Это 111 кв. Дом …
€380,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Дом расположен в старой части поселка Никити в 1400 метрах от пляжа. Дом построен на участке…
€280,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€215,000
Коттедж 5 комнат с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
€215,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Отель Μaisonetta расположен в популярной деревне Никити, в 250 метрах от большого песчаного …
€185,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€290,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€315,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€300,000
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