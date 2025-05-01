Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Corinth
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipality of Corinth, Греция

Municipal Unit of Corinth
13
Municipal Unit of Assos Lechaio
11
Municipal Unit of Solygeia
10
Municipal Unit of Saronikos
8
Показать больше
42 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
ID Real Estate: 601665 - Άγιος Γεώργιος, дом на одну семью, воздушный на первом этаже, ПРОДА…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
$216,271
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Assos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Kato Assos village near Corinth, maisonette of 224 sq.m. 2 levels (raised ground floor) with…
$318,715
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$197,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается отдельный дом площадью 66 кв.м на участке 300 кв.м в Коринфе, в выгодном районе. Э…
$204,201
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- Вилла 143 кв.м плюс70 кв.м полуподвал. - Уникальная эстетика - неограниченный панороамный …
$324,527
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$135,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$283,587
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$417,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Мезонет 80 кв.м. на продажу в Алмири, Коринфия Расположенный в живописном районе Алмири, Ко…
$190,342
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Очень красивый и просторный отдельно стоящий дом площадью 160 кв. м продается в Коринфе, в о…
$431,091
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$687,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$302,686
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
$136,592
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 581505 - Дом для продажи в Soligeia Korfos для € 350.000. Это 240 кв. Дом …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$730,706
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 94 кв. м с внутренним двориком в тихом районе Коринфа, идеально …
$325,083
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Lechaio village nera Corinth, detached house of 165sq.m on a plot of 650sq.m. corner and tra…
$250,419
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$516,653
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$3,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Property Code: 58992 - House FOR SALE in Soligeia Pefkali for €390.000 . This 300 sq. m. Hou…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$406,016
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$660,964
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$469,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$652,340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$720,183
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дуплекс 5 комнат в Архея-Коринтос, Греция
Дуплекс 5 комнат
Архея-Коринтос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Древний Коринф - незаконченная квартира 130 кв с видом на горы - первый этаж с террасами…
$108,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$260,677
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Municipality of Corinth

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти