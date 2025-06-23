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Дома в Municipality of Athens, Греция

Афины
75
76 объектов найдено
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$207,386
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Дом 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Дом в Аттике. 71 кв. м + 223 кв. м участок! Цокольный этаж, требует ремонта. 2 комнаты, без …
$71,756
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Коттедж 12 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 12 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 526 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит…
$553,030
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Дом 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
$151,809
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$462,019
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Таунхаус в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 66 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$242,560
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,14 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 163 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$207,386
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Grekodom Development
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Дом 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Дом 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта удивительная вилла на продажу в Спилии, Колимбари, Ханья, представляет собой уникальный …
$366,868
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу старый коттедж в центре Афин у подножья Акрополя. Имеет историческую…
$311,863
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Дом 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продаются апартаменты с видом на море. Квартира расположена в центральной части района Варки…
$419,129
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Таунхаус в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 6/7
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…
$369,615
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
Этаж -1/3
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 526 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит…
$554,423
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$391,729
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Дом 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира с боковым видом на море, состоит из двух комнат, кухни и ванной комнаты, общей площ…
$137,871
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Вилла 13 комнат в Municipality of Athens, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Дом 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира на продажу в Апокоронасе, Ханья, Крит, расположена в приморской дере…
$170,486
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Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Это потрясающая вилла на продажу в Ретимно, Крит, расположенная в деревне Аципопуло, предлаг…
$1,02 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 8/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой эта…
$472,380
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Таунхаус в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 4/4
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$392,716
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Дом 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Квартира 130 м, ground floor, отдельный вход, в доме проведено газовое отопление. Несмотря н…
$264,945
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Дом 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 508 м²
Географическое расположение Ретимно, между городами Ираклион и Ханья, а также небольшое расс…
$264,713
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…
$368,687
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 374 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,13 млн
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Дом 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира находится на 3 этаже, состоит из 2 спален, гостиной, кухни и ванной комнаты. Есть б…
$93,753
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$460,858
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Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Вилла в новом современном комплексе занимает три этажа здания (подвал, первый этаж и первый …
$2,28 млн
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Дом 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Дом находится в самом центра городка Лутраки. Развитая инфраструктура (магазины, бары, ресто…
$375,339
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Дом 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира находится в районе Пирея рядом с набережной Марина Зэа (прогулочное место с барами,…
$231,624
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Дом 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Светлая и современная квартира в центре Афин. Только после реновации. Объект имеет шикарное …
$165,591
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Типы недвижимости в Municipality of Athens

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

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