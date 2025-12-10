Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipal Unit of Kranidi, Греция

виллы
45
коттеджи
12
таунхаусы
4
65 объектов найдено
Дом 3 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Очень очаровательный дом с садом, красивым окружением и частичным видом на море продается в …
$209,273
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$509,003
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 480 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 480 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла имеет углово…
$3,01 млн
AdriastarAdriastar
Вилла 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 1
Продается 1-этажная вилла площадью 270 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла сост…
$2,68 млн
Вилла 11 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 218 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$428,025
Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$3,03 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
$339,428
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 1000 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эт…
$4,68 млн
VernaVerna
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$5,28 млн
Вилла в Агиос Эмилианос, Греция
Вилла
Агиос Эмилианос, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,34 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 964 м²
Этаж 1/1
Предлагается к продаже 4-этажная вилла площадью 964 кв.м, расположенная в живописном курортн…
$4,63 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,97 млн
Дом 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Property Code: 1973 - House FOR SALE in Kranidi Ververouda for €850.000. This 200 sq. m. Hou…
Цена по запросу
Дом 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Property Code: 11280 - House FOR SALE in Kranidi Agios Aimilianos for €320.000 . This 220 sq…
Цена по запросу
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Порто-Хели Добро пожалова…
$1,50 млн
Коттедж 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$506,858
Дом 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Property Code: 581299 - House FOR SALE in Kranidi Koilada for €80.000 . This 135 sq. m. Hou…
Цена по запросу
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и традицион…
$937,960
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
$994,875
Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 964 м²
Предлагается к продаже 4-этажная вилла площадью 964 кв.м, расположенная в живописном курортн…
$4,61 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,97 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Порто-Хели Добро пожалова…
$1,51 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$762,092
Коттедж 3 комнаты в Петроталасса, Греция
Коттедж 3 комнаты
Петроталасса, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж -1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
$362,864
Таунхаус в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
$340,010
Вилла 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Property Code: 1909 - House FOR SALE in Kranidi Portocheli for €1.300.000 . This 280 sq. m. …
Цена по запросу
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,56 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
$1,06 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,86 млн
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
