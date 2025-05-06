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Дома в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
88
Неос-Мармарас
19
177 объектов найдено
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити в 700 метрах от пляжа. Комплекс…
$220,051
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Комплекс расположен в популярной туристической деревне Никити всего в 200 метрах от пляжа и …
$458,560
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$793,460
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Дом 7 спален в Municipality of Sithonia, Греция
Дом 7 спален
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Property Code: HPS124 - House FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 1.070.000 . This 260 sq…
$1,11 млн
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Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этот полностью меблированный мезонет расположен в окрестностях города Неос Мармарас и находи…
$282,117
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Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$207,864
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Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$447,020
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Мезонет расположен в деревне Никити в 500 метрах от пляжа Тбе. Есть частный сад 25 кв. метро…
$338,540
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Коттедж 8 комнат в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 8 комнат
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,41 млн
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Комплекс апартаментов расположен в поселке Никити в 600 метрах от большого пляжа. Мезонет ра…
$203,124
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
$322,972
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Коттедж 3 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на полуострове Ситония, региона Х…
$173,453
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Вилла 7 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 7 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
$678,433
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Дом 5 спален в Неос-Мармарас, Греция
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS3089 - Дом на продажу в Sithonia Tripotamos для € 650.000 . Это 300 кв.…
$977,626
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Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Комплекс апартаментов и мезонет расположен в деревне Никити в 300 метрах от большого пляжа. …
$451,387
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Коттедж 3 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается Двухэтажный Дом 80 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Спокойствие и КомфортВ тихом район…
$323,707
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 189 м²
Код собственности: HPS4871 - Вилла для продажи в Ситонии Вурвуро за 2,650.000 евро. Эта вилл…
$3,00 млн
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Коттедж 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$292,248
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Код Property: HPS4899-VillaforsaleInisithonianikitifor € 625.000.This124.76 кв , Armourptedd…
$655,718
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Вилла 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$861,072
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 219 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$625,626
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$437,487
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Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$720,280
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3/1
Продается Таунхаус 129 кв.м. в Ситонии, Халкидики📍 Расположение: Ситония, Халкидики 🏠 Площад…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$459,247
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$365,310
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Таунхаус 6 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики…
$368,791
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Код собственности: HPS5056 - Вилла для продажи в Ситонии Элия за €750 000. Это 230 кв. м. Ви…
$823,829
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$363,204
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Типы недвижимости в Sithonia Municipal Unit

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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