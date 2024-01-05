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Дома в Перея, Греция

виллы
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коттеджи
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таунхаусы
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40 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,10 млн
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Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
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Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€285,000
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Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€295,000
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на город в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€152,500
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Таунхаус 4 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 4 спальни
Перея, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€920,000
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Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€350,000
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Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
€170,000
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Коттедж 9 спален в Перея, Греция
Коттедж 9 спален
Перея, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€565,000
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Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€178,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Перея, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€210,000
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Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€390,000
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Коттедж 4 спальни с видом на город в Перея, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€930,000
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Коттедж 2 спальни в Перея, Греция
Коттедж 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€170,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€160,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Перея, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€530,000
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Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€600,000
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Коттедж 3 спальни в Перея, Греция
Коттедж 3 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€270,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€850,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Перея, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€2,20 млн
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Перея, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€320,000
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Коттедж 5 спален с видом на море в Перея, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,10 млн
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