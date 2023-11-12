Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Муниципалитет Аристотеля
  5. Дома

Дома в Муниципалитет Аристотеля, Греция

виллы
9
коттеджи
37
таунхаусы
15
85 объектов найдено
Дом 3 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
The house is located in the suburbs of Nea Roda village 800 meters from the beach. The house…
€350,000
Коттедж 2 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€145,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€155,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings в Уранополис, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€280,000
Дом 9 спален в Nea Roda, Греция
Дом 9 спален
Nea Roda, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 263 м²
Мезонет расположен в районе Трипити Бех, всего в 100 метрах от пляжа, в 2,5 км от Неа Рода и…
€760,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€185,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Этот мезонет расположен в пригороде Иериссос, в районе Гавриадия, в большом комплексе домов.…
€170,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€150,000
Дом с парковкой, с садом, с камином в Пиргадикия, Греция
Дом с парковкой, с садом, с камином
Пиргадикия, Греция
Площадь 150 м²
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Дом Площадь: 150 m2, 2 Уровни, Хорошее состояние, Автостоянка, Скл…
€420,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Nea Roda, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Nea Roda, Греция
Комнаты 5
Площадь 290 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€1,15 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с садом, с ландшафтным дизайном в Пиргадикия, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с садом, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 2 Уров…
€420,000
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Уранополис, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Уранополис, Греция
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уров…
€780,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Уранополис, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Уранополис, Греция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Koumitsa ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 80 m2, 2 Ур…
€350,000
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином в Уранополис, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином
Уранополис, Греция
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Этаж -1
Nea Roda ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, , Хороше…
€600,000
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом в Nautilus, Греция
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Nautilus, Греция
Комнаты 8
Площадь 350 м²
Этаж -1
Ierissos ПРОДАЁТСЯ Дом 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 7 WC Площадь: 350 m2, 3 Уровни…
€750,000
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином
Иерисос, Греция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж -1
Ierissos ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 67 m2, , Новостройка…
€300,000
Дом в Пиргадикия, Греция
Дом
Пиргадикия, Греция
Площадь 150 м²
Property Code: HPS3347 - House FOR SALE in Panagia Pirgadikia for €420.000 . This 150 sq. m.…
€420,000
Дом 2 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Maisonetta находится в деревне Неа Рода, всего в 100 метрах от песчаного пляжа. Maisonetta (…
€125,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Property Code: HPS3120 - House FOR SALE in Stagiron - Akanthou Ierissos for €300.000 . This …
€300,000
Дом 8 спален в Nautilus, Греция
Дом 8 спален
Nautilus, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Код недвижимости: HPS3101 - Дом на продажу в Стагироне - Akanthou Ierissos для € 750.000. Эт…
€750,000
Дом 2 спальни в Уранополис, Греция
Дом 2 спальни
Уранополис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Property Code: HPS3092 - House FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €600.000. This 1…
€600,000
Дом 7 спален в Уранополис, Греция
Дом 7 спален
Уранополис, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS2576 - Дом на продажу в Стагироне - Аканту Уранополи для € 590.000 . Эт…
€780,000
Дом 4 спальни в Пиргадикия, Греция
Дом 4 спальни
Пиргадикия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS2544 - Дом для продажи в Панагии Пиргадикия за € 420.000. Это 120 кв. Д…
€420,000
Дом 5 спален в Nea Roda, Греция
Дом 5 спален
Nea Roda, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Код недвижимости: HPS590 - Дом для продажи в Стагироне - Аканту Неа Рода для € 800.000. Это …
€1,15 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
€130,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Ammouliani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Ammouliani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€500,000
Дом 2 спальни с Spalni в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные полностью меблированные мезонеты расположены на берегу полуострова Афон в комплекс…
€500,000
Дом 2 спальни с Spalni в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
This detached house is located in the center of Ierissos village only 200 meters from the be…
€200,000
Дом 4 спальни с Spalni в Стратонион, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Стратонион, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этот отдельно стоящий дом расположен в центре деревни Стратони, всего в 200 метрах от пляжа.…
€50,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Аристотеля, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти