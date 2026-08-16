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Дома в Municipality of Sithonia, Греция

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Sithonia Municipal Unit
188
Никити
75
Неос-Мармарас
25
Toroni Municipal Unit
14
202 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
UP UP
Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 260 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажная вилла площадью 260 кв.м на полуострове Ситония, региона Ха…
$1,27 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Торони, Греция
Вилла
Торони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 5 спален в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$472,283
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Никити, Греция
Вилла 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла площадью 198 кв. м в Никити, на полуострове Ситония (Халкидики). Вилла имеет…
$633,183
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Вилла в Неос-Мармарас, Греция
Вилла
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Код собственности: HPS5809 - Вилла для продажи в Ситонии Неос Мармарас за 2,300.000 евро. Эт…
$2,65 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом расположен в популярной деревне Никити в 650 метрах от пляжа. Дом построен на участке 42…
$601,588
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Вилла 4 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Примите роскошь, проживая в этом недавно построенном отдельном доме в Халкидики, Греция. Нас…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж -2/-2
Расположенный в захватывающем дух регионе Халкидики, этот красивый дом предлагает уникальную…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Продается уютный таунхаус площадью 104 кв.м, расположенный в живописном поселке Никити на по…
$250,149
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Ситонии…
$968,235
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Halkidiki Properties
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English
Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается мезонет площадью 100 кв.м в живописном районе Ситонии, Халкидики. Недвижимость рас…
$405,279
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
$1,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 700 м²
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
$4,13 млн
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дома расположены в комплексе в деревне Неос Мармарас в 450 метрах от пляжа. На продажу выста…
$289,225
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Комплекс расположен в популярной деревне Никити в ее части с лучшим песчаным пляжем в 600 ме…
$323,932
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Представляем очаровательную Maisonette в хорошем состоянии, расположенную в Ситонии, Халкиди…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Торони, Греция
Вилла 2 комнаты
Торони, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Уникальный мезонет Перед морем, в очень красивом месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики. …
$284,775
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Halkidiki Properties
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Дом 6 спален в Неос-Мармарас, Греция
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Property Code: HPS1181 - House FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for € 850.000 . This 300 …
$978,225
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Виллы расположены в популярной туристической деревне Никити в 350 метрах от пляжа и в непоср…
$775,123
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Уникальный отдельно стоящий дом Перед морем, в замечательном месте в Ситонии, в маленьком ра…
$2,28 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Sarti, Греция
Вилла
Sarti, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,16 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этот отдельно стоящий дом в красивом районе Халкидики, Греция, находится в хорошем состоянии…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Дом 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Код собственности: HPS3072 - Дом для продажи в Ситхонии Трипотамос за 1,650.000 евро. Этот 1…
$1,90 млн
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Коттедж в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$826,496
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$1,24 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$266,202
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Дом 4 комнаты в Никити, Греция
Дом 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся меблированный двухуровневый дом общей площадью 100 кв.м, идеальный для тех, кто ищ…
$249,942
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Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Мезонет расположен в деревне Неос Мармарас в 500 метрах от пляжа Парадисос и в 400 метрах от…
$381,724
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Типы недвижимости в Municipality of Sithonia

виллы
коттеджи
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

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