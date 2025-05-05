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Дома в Municipal Unit of Corinth, Греция

таунхаусы
3
14 объектов найдено
Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
For sale this luxury villa with panoramic views & guesthouses in Posidonia Corinthia of 285s…
$458,560
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 98 кв. м с внутренним двором и парковкой в ​​тихом районе Коринф…
$342,192
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Sideris Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$302,686
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Grekodom Development
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Дом 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
ID Real Estate: 601665 - Άγιος Γεώργιος, дом на одну семью, воздушный на первом этаже, ПРОДА…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Дом 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 94 кв. м с внутренним двориком в тихом районе Коринфа, идеально …
$325,083
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Sideris Real Estate
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Дом 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Коринфос центр дом 250 квм, состоящая из 115кв.м первый этаж , 60 кв.м и подвал  и 80 кв.м в…
$281,065
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Sideris Real Estate
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Дуплекс 5 комнат в Архея-Коринтос, Греция
Дуплекс 5 комнат
Архея-Коринтос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Древний Коринф - незаконченная квартира 130 кв с видом на горы - первый этаж с террасами…
$108,497
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Sideris Real Estate
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Дом 2 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается отдельный дом площадью 66 кв.м на участке 300 кв.м в Коринфе, в выгодном районе. Э…
$204,201
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$135,687
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 605 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 605 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$2,71 млн
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Grekodom Development
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Дом 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Очень красивый и просторный отдельно стоящий дом площадью 160 кв. м продается в Коринфе, в о…
$431,091
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$720,183
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$730,706
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
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