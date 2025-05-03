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Дома с садом в Греции

Салоники
6
Афины
69
Корфу
38
Македония и Фракия
2733
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72 объекта найдено
Дом 5 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 5
Площадь 410 м²
Detached house at a nice location of Dionysos. In excellent condition. With amphitheatric vi…
$533,842
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код имущества: 11426 - Maisonette для продажи за 300 000 евро. Это 120 кв. Maisonette состо…
$313,956
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Дом в Неа Стира, Греция
Дом
Неа Стира, Греция
Площадь 66 м²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Двухэтажный особняк площадью 280 кв. м на продажу в Карбунари, Лутраки. - Двухэтажный осо…
$526,725
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Sideris Real Estate
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Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Две квартиры на первом этаже 47,50 кв.м. каждый в Скала Потамия, Тассос, каждый из которых в…
$303,653
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Дом 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается отдельный дом площадью 74 кв. м на участке земли площадью 495 кв. м на озере Гераи…
$107,935
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Sideris Real Estate
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Дом 11 комнат в Пилос, Греция
Дом 11 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70 млн
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Дом 5 спален в Скала Калирахис, Греция
Дом 5 спален
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Имущественный кодекс: 11524 - Дом для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 800 000 евро. Этот…
$885,696
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Дуплекс 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Лутраки, район Ливадаки - Продаея дом общей площадью 80 кв.м. (30 кв.м первый этаж и 50 к…
$232,578
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Sideris Real Estate
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Дом в Municipality of Festos, Греция
Дом
Municipality of Festos, Греция
Площадь 176 м²
Unique plot with an old building - one of the few left and available in the center of Pitsid…
$131,890
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Дом 5 спален в Скала Сотирос, Греция
Дом 5 спален
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11453 - Дом для продажи в Thasos Skala Sotiros за 300 000 евро. Это 262…
$313,956
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Дом 3 спальни в Теологос, Греция
Дом 3 спальни
Теологос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11683 - Дом для продажи в Thasos Theologos за 120 000 евро. Это 80 кв. …
$129,784
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Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$254,522
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Дом 2 спальни в Вунария, Греция
Дом 2 спальни
Вунария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Это редкая возможность приобрести отдельный дом площадью 65 кв.м. на просторном участке прим…
$600,507
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Дом 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Дом 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 339 м²
Отличный отдельно стоящий дом с подвалом и мансардой. 450 м. от моря. В районе Агиос Николао…
$366,362
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Особняк 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Уникальное предложение: отдельно стоящий дом в Лутраки!  Этот изысканный дом площадью 200 кв…
$669,620
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Sideris Real Estate
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11653 - Дом для продажи в Thasos Astrida за 280 000 евро. Это 70 кв. Ме…
$293,025
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Код имущества: 11398 - Maisonette для продажи в Thasos Mikros Prinos за 120 000 евро. Это 96…
$125,582
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Amazing Sea View House / Villa Chania Crete Greece Property   Villa of 100 sqm for sal…
Цена по запросу
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Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
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Дом 3 спальни в Каллирахи, Греция
Дом 3 спальни
Каллирахи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11633 - Дом для продажи в 520 000 евро. Это 120 кв. Меблированный дом с…
$544,190
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 698 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в с…
$399,581
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Sideris Real Estate
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Дом 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Частный дом площадью 105 кв.м. в Ано Карбунари в Лутраки!    - С неограниченным видом на …
$204,870
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Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$237,833
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OWNERS Proptech S.A
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Дом 1 спальня в Thassos Municipality, Греция
Дом 1 спальня
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Property Code: 11119 - House FOR SALE in Thasos Mikros Prinos for € 48.000 Exclusivity. Thi…
$50,233
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Зарубежная недвижимость
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Дом 4 комнаты в Оропос, Греция
Дом 4 комнаты
Оропос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
For Sale: Private House in Oropos! 🏡 150 sqm on a 4,950 sqm plot 🛏 3 Bedrooms | 🏠 3 Floors…
$467,320
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greeceland4u
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Код имущества: 11291 - Maisonette для продажи за 220 000 евро. Это 82 кв. Maisonette состоит…
$230,234
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Дом в Хаидефто, Греция
Дом
Хаидефто, Греция
Код имущества: 11688 - Maisonette для продажи в Керамоти Чайдефто за 230 000 евро. Это 82 кв…
$240,699
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