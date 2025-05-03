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Дома с бассейном в Греции

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473 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,25 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
$1,06 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,25 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$887,182
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
$1,88 млн
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Вилла 5 комнат в Олимпиаки Акти, Греция
Вилла 5 комнат
Олимпиаки Акти, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$386,185
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Като-Сулион, Греция
Коттедж 6 комнат
Като-Сулион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 414 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной кладовой Пер…
$553,184
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Вилла 5 комнат в Thermi, Греция
Вилла 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,09 млн
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Коттедж 3 комнаты в Астипалея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$278,679
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Продается: Полу-отдельный Мезонет с Частным Бассейном в Панормо, РетимноЭтот прекрасный полу…
$376,742
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$972,268
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Вилла 7 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$346,440
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Вилла 7 комнат в Лептокарья, Греция
Вилла 7 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$502,897
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Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,70 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$241,558
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$991,556
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Вилла 1 комната в Сивири, Греция
Вилла 1 комната
Сивири, Греция
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
$1,36 млн
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Вилла 10 комнат в Delphi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,62 млн
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж -2
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Под…
$515,102
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Коттедж 4 комнаты в Марафон, Греция
Коттедж 4 комнаты
Марафон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$782,807
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Вилла 7 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$3,44 млн
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Вилла 10 комнат в Agios Athanasios, Греция
Вилла 10 комнат
Agios Athanasios, Греция
Число комнат 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию роскошную виллу в пригороде Салоник. Площадь трёхуровневой виллы …
$991,556
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,45 млн
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Вилла 7 комнат в Trilofos, Греция
Вилла 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. У объ…
$782,285
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Вилла 3 комнаты в Влихада, Греция
Вилла 3 комнаты
Влихада, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла площадью 200м2 в префектуре Ретимно. Вилла имеет светлые интерь…
$656,002
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
$1,26 млн
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Дом 9 комнат в Пефкохори, Греция
Дом 9 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Пефкохори   Жилая площадь – 185м2   Описание– …
$572,243
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Stegi Real Estate
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$678,433
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Типы недвижимости в Греции

виллы
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