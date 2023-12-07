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72 объекта найдено
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
620 м²
1
Вилла расположена в районе Вула
€4,50 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
115 м²
Voula south Nea Kalymnos area, under construction maisonette 115 sq.m. 2 levels (ground floo…
€690,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
215 м²
Voula South Nea Kalymnos area, under construction maisonette 215 sq.m. 3 levels (basement-gr…
€1,15 млн
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
184 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area: under construction maisonette 184 sq.m. 3rd-4th flo…
€1,17 млн
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
251 м²
Vari south of Athens Corby area, independent maisonette 251 sq.m. in excellent condition due…
€760,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
360 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
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Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
5
450 м²
-1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
3
320 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
4
500 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
3
483 м²
1
Продается 5-этажный коттедж площадью 483 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€1,60 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
5
285 м²
1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
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Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
4
600 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
223 м²
Vari south of Athens, Korbi area, detached house of 223 sq.m. 3 levels (ground floor-1st & 2…
€580,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
4
370 м²
Voula South of Athens, Panorama area: detached house - villa of 370 sq.m. in a green and qui…
€1,000,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
3
370 м²
3
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
2
286 м²
3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,10 млн
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
85 м²
2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
€400,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
207 м²
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
€550,000
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Таунхаус 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€520,000
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Коттедж 4 комнаты с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
180 м²
3
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€765,000
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Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
289 м²
1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€820,000
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Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
4
350 м²
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
€650,000
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Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
300 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
€1,000,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
300 м²
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
€850,000
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Коттедж 1 спальня с балконом, с камином, с AirConditioning
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
1
60 м²
Voula south of Athens, Dikigorika area, house of 60sq.m. on a plot of 700 sq.m. ground floor…
€180,000
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Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
3
160 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
204 м²
Voula - Evryali area south of Athens, maisonette of 204 sq.m. furnished on a plot of 300sq.m…
€1,33 млн
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Дом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
200 м²
Property Code: 1562 - FOR SALE House of total surface 200 sq.m, on the Ground floor Vouli…
€2,30 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
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