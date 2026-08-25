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Дома в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

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Vari Municipal Unit
37
93 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 240 м²
Таунхаус расположен на первом (70 кв.м.) и втором (170 кв.м.) этажах, имеет в исключительном…
$1,24 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Продаётся дуплекс, этаж: 4, район: Вула. Площадь объекта: 141,02 кв. м. Дом состоит из: 3…
$1,52 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,27 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 250 м²
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Аф…
$1,95 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 289 м²
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$968 181
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Коттедж в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 100 м²
✨ Дом 100 кв.м. на участке 165 кв.м. – Асирматос, Алиантос (Вари – Варкиза) В привилегир…
$277 467
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TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Voula South Nea Kalymnos area, under construction maisonette 215 sq.m. 3 levels (basement-gr…
$1,45 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 236 м²
Продается великолепный таунхаус в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состоит из дв…
$1,12 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,18 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объекта…
$1,03 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Продается таунхаус площадью 96 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$708 425
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$673 004
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,42 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Продается таунхаус площадью 217 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,01 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$1,06 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
$2,34 млн
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Коттедж 7 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 7
Площадь 480 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$3,54 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$1,77 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,53 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$649 390
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Коттедж 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,30 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.m., 4 Be…
$874 024
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается таунхаус площадью 91 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$779 268
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Площадь 285 м²
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,60 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,59 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$2,11 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Bedroo…
$740 007
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$1,04 млн
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Коттедж в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 308 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 308 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. …
$903 242
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 490 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 490 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,48 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

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