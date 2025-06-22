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Дома в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
36
692 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$773,817
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Сивири, Греция
Дом 3 спальни
Сивири, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Мезонет расположен в комплексе на окраине деревни Сивири в 350 метрах от красивого песчаного…
$339,973
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Таунхаус в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$772,018
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Таунхаус 6 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$541,508
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Grekodom Development
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Enjoy the incredible value of this detached home in the coastal community of ELANI Halkidiki…
$359,353
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Дом 3 спальни в Каландра, Греция
Дом 3 спальни
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
2 отдельные виллы с 2 мезонетами в каждом здании, которые расположены в живописной местности…
$460,980
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Коттедж 7 комнат в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 7 комнат
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$449,337
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Grekodom Development
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Дом 4 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Вилла расположена в одном из самых живописных районов Халкидики на полуострове Кассандра в 2…
$616,560
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 368 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$866,286
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Дом 4 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Код недвижимости: HPS3112 - Дом на продажу в Кассандра Сани за € 600.000. Это 152 кв. Дом со…
$709,452
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Код объекта: HPS5233-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€520.000.Этавиллаплощадью220кв.м.состоити…
$548,207
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Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Откройте для себя эту ВИЛЛУ площадью 117 кв. м на 2 этажах с этим спроектированным архитекто…
$433,730
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очень востребованном районе Посиди Халкидики, этот недавно обставленный трад…
$625,098
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Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$2,53 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$184,808
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Дом 4 спальни в Скала Фоуркас, Греция
Дом 4 спальни
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современные виллы расположены в деревне Фурка, в 400 метрах от песчаного пляжа. Строительств…
$518,602
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$472,380
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Grekodom Development
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Код объекта: HPS5043-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреПосейдиза€750.000.Этавиллаплощадью135кв.м.состо…
$818,040
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$2,54 млн
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Дом 6 комнат в Афитос, Греция
Дом 6 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
О СТРОЕННИЕ Местонахождение –   Афитос    Площадь – 103m2 Характеристики      Го…
$271,373
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Stegi Real Estate
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Дом 6 спален в Криопиги, Греция
Дом 6 спален
Криопиги, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Villa for sale in Greece with an area of 250 m2 on the first line of the sea on the Halkidik…
$2,01 млн
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Дом 4 спальни в Каландра, Греция
Дом 4 спальни
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Мезонетта расположена в комплексе на окраине деревни Поссиди в 400 метрах от песчаных пляжей…
$230,490
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
$425,142
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Grekodom Development
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это чрезвычайно редкая возможность приобрести собственный дом вдали от дома, виллу, окруженн…
$489,172
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Дом 3 спальни в Каландра, Греция
Дом 3 спальни
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Maisonetta расположен на окраине деревни Поссиди, в 1200 метрах от песчаных пляжей. Maisonet…
$149,818
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$403,251
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Коттедж 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$120,975
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Дом 2 спальни в Сивири, Греция
Дом 2 спальни
Сивири, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Эти мезонеты расположены в большом комплексе и находятся всего в 100 метрах от пляжа в живоп…
$172,867
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Дом 2 спальни в Каллитеа, Греция
Дом 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Комплекс расположен в популярной туристической деревне Калитея в 650 метрах от пляжа и в неп…
$242,014
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,10 млн
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Типы недвижимости в Kassandra Municipal Unit

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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