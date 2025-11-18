Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Греции

Салоники
18
Афины
77
Корфу
62
Македония и Фракия
4152
Показать больше
1 объект найдено
Вилла 13 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
$5,34 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Греции

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Греции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти