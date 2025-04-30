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Дома в Thassos Municipality, Греция

Тасос
11
114 объектов найдено
Таунхаус 8 комнат в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
$1,12 млн
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Коттедж 3 комнаты в Принос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Принос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
$245,787
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Дом 3 спальни в Каллирахи, Греция
Дом 3 спальни
Каллирахи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Традиционная резиденция 108 кв.м. в Каллирачи, Тассос с прекрасным видом на море. Резиденция…
$157,449
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Коттедж 3 комнаты в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 3 комнаты
Скала Калирахис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной …
$245,916
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$381,954
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Таунхаус 3 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 89 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$271,934
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Таунхаус 3 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Вто…
$83,499
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Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кодекс недвижимости: 11440 - Дом для продажи в Thasos Panagia за 75,000 евро. Это 150 кв. Д…
$78,489
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Дом 4 комнаты в Панагия, Греция
Дом 4 комнаты
Панагия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Традиционный двухэтажный отдельно стоящий дом 160 кв.м. в Панагия Тассос рядом с лесом, в ти…
$209,570
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Таунхаус 5 комнат в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж -2/2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Под…
$256,319
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Дом в Каллирахи, Греция
Дом
Каллирахи, Греция
Кодекс недвижимости: 11541 - Дом для продажи в Thasos Kallirachi за 335,000 евро. Это 135 кв…
$350,584
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 1506 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Тасос Астрида за € 300.000. Это 200 кв. Мезонет…
$315,459
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Дом 2 спальни в Принос, Греция
Дом 2 спальни
Принос, Греция
Количество спален 2
Unfinished apartment in front of the Ferry boat of Skala Prinos in Thassos. It is located on…
$418,608
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Вилла 4 комнаты в Тасос, Греция
Вилла 4 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 115 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$423,812
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Дом 4 спальни в Рахони, Греция
Дом 4 спальни
Рахони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11336 - Дом для продажи в Тасосе Рачони за 320 000 евро. Этот 200 кв. …
$346,165
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Коттедж 3 комнаты в Мариес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Мариес, Греция
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается великоле…
$80,952
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Дом в Потамья, Греция
Дом
Потамья, Греция
Кодекс недвижимости: 11618 - Дом для продажи в Thasos Potamia за 100 000 евро. Это 130 кв. …
$104,652
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Коттедж 6 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
Число комнат 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный дом на острове Тасос. Он находится в 10 минутах езды на машине от Скал…
$245,861
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Дом 3 спальни в Скала Калирахис, Греция
Дом 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
PropertyCode: 11676 HouseforsaleInthasosskalakallirachis для € 500.000. This125sq.m.houseiso…
$540,765
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Дом в Лименария, Греция
Дом
Лименария, Греция
Код собственности: 11719 - Дом для продажи в Тасос Потос за 390 000 евро. Это 106 кв. м. Дом…
$443,524
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Дом 5 спален в Скала Сотирос, Греция
Дом 5 спален
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11453 - Дом для продажи в Thasos Skala Sotiros за 300 000 евро. Это 262…
$313,956
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Дом 2 спальни в Мариес, Греция
Дом 2 спальни
Мариес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11581 - Дом для продажи в Масосе Масос за 85,000 евро. Это 130 кв. Мебл…
$88,954
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Дом 1 комната в Потамья, Греция
Дом 1 комната
Потамья, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Тассос, Потамия: Традиционный Отдельно стоящий Дом 67 кв.м. на продажу. в 95 кв.м. участок с…
$84,122
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Код имущества: 11398 - Maisonette для продажи в Thasos Mikros Prinos за 120 000 евро. Это 96…
$125,582
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Дом в Рахони, Греция
Дом
Рахони, Греция
Кодекс недвижимости: 11567 - Дом для продажи в Тасос -Рачони за 110 000 евро. Это 212 кв. Д…
$115,117
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Кодекс недвижимости: 11222 - Дом для продажи в Thasos Sotiras за эксклюзивность в 40 000 евр…
$41,861
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11605 - Дом для продажи в Thasos Panagia за 150 000 евро. Это 140 кв. М…
$156,978
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$360,836
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Таунхаус 3 комнаты в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Seafront House in Thassos Island Greece Seafront House in Thassos Island Greece, Greek Is…
$259,644
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Дом 4 комнаты в Потамья, Греция
Дом 4 комнаты
Потамья, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1
Продается отдельно стоящий дом в Кристи Аммудия, Тасос, префектура Кавала, за 340 000 евро (…
$356,269
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Типы недвижимости в Thassos Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Thassos Municipality, Греция

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