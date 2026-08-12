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Дома в Polygyros Municipality, Греция

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Ормилия
14
Galatista
5
125 объектов найдено
Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$265,221
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Дом 2 спальни в Gerakini, Греция
Дом 2 спальни
Gerakini, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Комплекс мезонетов и апартаментов расположен в деревне Геракини всего в 250 метрах от приятн…
$196,192
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Дом 2 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Дом 2 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новый построенный дом расположен в 600 метрах от песчаного пляжа в Каливесе. Есть частный са…
$201,962
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Дом 3 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Мезонет расположен в Каливесе в 1200 метрах от песчаного пляжа. Мезонет расположен на полупо…
$213,605
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается Мезонет 130 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Великолепный Вид на Море и Горы В ж…
$377,827
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Grekodom Development
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Дом 6 спален в Polygyros Municipality, Греция
Дом 6 спален
Polygyros Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Код недвижимости: HPS2979 - Продается дом в Ормилии Ватопеди за € 350 000. Это 200 кв. Дом н…
$575,426
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Вилла в Gerakini, Греция
Вилла
Gerakini, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73 млн
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$312,888
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Gerakini, Греция
Вилла 4 комнаты
Gerakini, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/-1
Расположенный в красивом регионе Халкидики, Греция, этот отремонтированный мезонет может пох…
$427,628
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Halkidiki Properties
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Коттедж 1 спальня в Олинтос, Греция
Коттедж 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спал…
$230,238
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Galatista, Греция
Коттедж 5 спален
Galatista, Греция
Количество спален 5
Площадь 159 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 159 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$218,431
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Вилла 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Откройте для себя этот очаровательный мезонет в Халкидики, Греция, в хорошем состоянии с уди…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$566,740
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$272,744
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Вилла 2 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Вилла 2 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Расположенный в Халкидики, Греция, этот строящийся мезонет предлагает идеальную возможность …
$263,132
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Halkidiki Properties
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Дом 2 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Дом 2 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Мезонет расположен в комплексе всего в 100 метрах от песчаного пляжа в Каливесе. Мезонет рас…
$242,471
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Вилла 2 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Вилла 2 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Представляем потрясающий строящийся мезонет в красивом районе Халкидики, Греция. Наслаждайте…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Коттедж 3 спальни в Galatista, Греция
Коттедж 3 спальни
Galatista, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
$172,106
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Дом 3 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Дом 3 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Комплекс мезонетов расположен в поселке Калывес в 550 метрах от пляжа. Комплекс находится в …
$257,357
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Вилла 2 комнаты в Gerakini, Греция
Вилла 2 комнаты
Gerakini, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж -1/-1
Представляем этот изысканный отдельно стоящий дом, расположенный в живописном регионе Халкид…
$187,952
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Halkidiki Properties
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Коттедж 5 комнат в Polygyros Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухэтажный загородный дом площадью 115 кв.м с отдельной подвальной квартирой 60 к…
$488,583
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$531,319
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Таунхаус 4 комнаты в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 55 кв.м. в районе Метаморфоси, Ситония. На первом этаже располож…
$209,778
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Коттедж 6 спален в Полигирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полигирос, Греция
Количество спален 6
Площадь 285 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$767,461
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Коттедж 3 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Продается одноэтажный дом 65 кв.м в Ситонии, Халкидики Модульный дом (построен в 1987 г.,…
$377,827
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Коттедж в Полигирос, Греция
Коттедж
Полигирос, Греция
Детали  Год постройки: 2014  Расстояние от моря: 550 м Услуги  Паркинг …
$930,788
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Аталанта
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Дом 5 спален в Gerakini, Греция
Дом 5 спален
Gerakini, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Дом расположен в деревне Геракини в 200 метрах от большого пляжа. Дом расположен на участке …
$536,642
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Дом 3 спальни в Metamorfosi, Греция
Дом 3 спальни
Metamorfosi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом расположен в пригороде деревни Метаморфоси в 1000 метрах от песчаного пляжа. Есть частны…
$334,841
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$212,528
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Коттедж 1 спальня в Полигирос, Греция
Коттедж 1 спальня
Полигирос, Греция
Количество спален 1
Площадь 139 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 139 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$218,431
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Типы недвижимости в Polygyros Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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