ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Полийирос
Дома
Дома в Полийирос, Греция
виллы
10
коттеджи
38
таунхаусы
37
Дом
Очистить
124 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 6 спален
Геракини, Греция
6
3
198 м²
The building with 3 maisonettes is located in Gerakini village 850 meters from the beach. Th…
€350,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
2
1
80 м²
Частный дом расположен в пригороде деревни Псакудия в 1700 метрах от большого песчаного пляж…
€175,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
5
2
105 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
2
1
65 м²
2
Maisonette расположен в деревне Псакудия всего в 150 метрах от пляжа. Перед мезонетом 30 кв.…
€90,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€180,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Metamorfosi, Греция
3
120 м²
-1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 3 Уровн…
€300,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Полийирос, Греция
3
2
120 м²
Код недвижимости: HPS3790 - Вилла на продажу в Ormilia Metamorfosi для € 300.000 . Это 120 к…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с furnishings
Galarinos, Греция
7
200 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€250,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с видом на море
Kalyves Polygyrou, Греция
2
1
80 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
€320,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Psakoudia, Греция
6
2
230 м²
Дом расположен между деревнями Псакудия и Метаморфоси в 500 метрах от пляжа Ормилия. Есть са…
€260,000
Рекомендовать
Дом 16 спален с парковкой, с садом, с камином
Полийирос, Греция
16
492 м²
-1
Psakoudia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 16 Cпальни, 8 Гостиная 8 Кухня 4 Ванная 4 WC Площадь: 492 m2, 3…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Galarinos, Греция
9
630 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на горы.…
€330,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
7
260 м²
-1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
€1,000,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Полийирос, Греция
4
320 м²
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 1 WC Площадь: 320 m2, 3 Уров…
€1,49 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Полийирос, Греция
3
80 м²
-1
ПРОДАЕТСЯ Мезонета с панорамным видом на море, подарок радости на всю жизнь для вас, ваших д…
€370,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
3
122 м²
1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2…
€350,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
4
170 м²
-1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3 Уров…
€380,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
5
200 м²
1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уров…
€500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
4
223 м²
-1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 223 m2, 3 Уров…
€500,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
2
122 м²
1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2 Уров…
€350,000
Рекомендовать
Шале 14 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
14
593 м²
-1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
€1,28 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Полийирос, Греция
6
220 м²
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, , Новост…
€400,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Полийирос, Греция
5
450 м²
-1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 450 m2, 2 Уров…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Полийирос, Греция
6
200 м²
-1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уро…
€325,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Геракини, Греция
6
4
256 м²
На продажу вместе продаются 2 мезонета, которые расположены на окраине Геракини в районе Три…
€400,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
6
3
200 м²
Код недвижимости: HPS3241 - Дом на продажу в Ormilia Metamorfosi для € 325.000. Это 200 кв. …
€325,000
Рекомендовать
Дом 8 спален
Полийирос, Греция
8
4
2 500 м²
Эта вилла расположена в пригороде Полигирос и в 1 км от центра города. Вокруг виллы есть сад…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Полийирос, Греция
5
3
450 м²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for €1.200.000. This 450 sq. m…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
6
3
220 м²
Код недвижимости: HPS2979 - Продается дом в Ормилии Ватопеди за € 350 000. Это 200 кв. Дом н…
€400,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Полийирос, Греция
4
1
223 м²
Код недвижимости: HPS901 - Дом для продажи в Poligiros Taxiarchis для € 500.000. Это 223 кв.…
€500,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL