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Дома около гольф-клуба в Греции

Салоники
11
Афины
75
Корфу
72
Македония и Фракия
4135
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Таунхаус 3 комнаты в Polygyros Municipality, Греция
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Продается двухуровневая меблированная квартира 82 кв.м – Полностью отремонтирована, всего в …
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
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Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Неа Флогита, Греция
Квартира 2 спальни
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
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Municipality of Moschato Tavros, Греция
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Продается квартира площадью 40 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kavala Municipality, Греция
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Продается квартира площадью 50 кв.м в Кавале. У объекта есть кондиционер. Недвижимость прода…
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Kavala, Agia Varvara: Neoclassical DETACHED HOUSE for sale, 160 sq m total area. It consists…
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
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Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
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Квартира 1 спальня в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Moschato Tavros, Греция
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Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
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Типы недвижимости в Греции

виллы
коттеджи
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