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Дома в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
38
185 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Палеокастрица, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Палеокастрица, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 50 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
$362,915
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Вилла 9 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 9 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,20 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$156,561
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Коттедж 5 комнат в Компици, Греция
Коттедж 5 комнат
Компици, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из одной клад…
$624,323
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Коттедж 4 комнаты в Калафатионес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Калафатионес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из одной клад…
$227,085
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Коккини, Греция
Коттедж 5 комнат
Коккини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$175,999
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Вилла 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Вилла 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
$1,72 млн
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Коттедж 6 комнат в Калафатионес, Греция
Коттедж 6 комнат
Калафатионес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Корфу. Коттедж состои…
Цена по запросу
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Таунхаус 1 комната в Гастоури, Греция
Таунхаус 1 комната
Гастоури, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу, на возвышенности, продается таунхаус площадью 100 кв.м с собственным земел…
$626,246
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Коттедж 1 комната в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 1 комната
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в 10 км от столицы продаётся дом в деревне. Коттедж состоит из 350 кв.м жил…
$438,372
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 65 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$482,609
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла площадью 300 кв.м, расположенная на склоне холма в районе Като Кор…
$1,82 млн
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Коттедж 5 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Коттедж 5 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$356,983
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Коттедж 9 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 9 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$2,82 млн
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Коттедж 4 комнаты в Корната, Греция
Коттедж 4 комнаты
Корната, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$172,644
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Таунхаус 7 комнат в Корната, Греция
Таунхаус 7 комнат
Корната, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$80,464
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается дом площадью 145 кв.м, расположенный в центре старого города Корфу, рядом с площад…
$694,089
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Коттедж 1 комната в Компици, Греция
Коттедж 1 комната
Компици, Греция
Число комнат 1
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
В районе под названием Потамош на продажу выставлен двухэтажный дом состоящий из трех кварти…
$500,997
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Коттедж 1 комната в Спартилас, Греция
Коттедж 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$144,226
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Таунхаус 1 комната в Синарадес, Греция
Таунхаус 1 комната
Синарадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
$340,540
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Коттедж 4 комнаты в Кастелани/Кастелланой, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кастелани/Кастелланой, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 319 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 319 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$528,952
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Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,96 млн
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Коттедж 3 комнаты в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$146,124
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Коттедж 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$1,01 млн
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Таунхаус 1 комната в Сгоурадес, Греция
Таунхаус 1 комната
Сгоурадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 121 м²
Продается таунхаус площадью 121 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$84,122
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Таунхаус 3 комнаты в Синарадес, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Синарадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$191,794
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Коттедж 1 комната в Темплони, Греция
Коттедж 1 комната
Темплони, Греция
Число комнат 1
Площадь 962 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 962 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$1,46 млн
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Коттедж 4 комнаты в Сгоурадес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сгоурадес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$290,700
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продаётся коттедж в 1 км от столицы острова, города Корфу. Дом построен только на качественн…
$1,16 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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