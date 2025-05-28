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Дома в Municipality of Apokoronas, Греция

виллы
27
коттеджи
11
таунхаусы
7
143 объекта найдено
Вилла в Municipality of Apokoronas, Греция
Вилла
Municipality of Apokoronas, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$1,70 млн
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Вилла в Kournas, Греция
Вилла
Kournas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$426,371
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Вилла в Каливе, Греция
Вилла
Каливе, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Этаж 1/1
Продается вилла в Каливесе.В великолепном месте с полной приватностью продается вилла площад…
$2,28 млн
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Вилла в Каливе, Греция
Вилла
Каливе, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -2/2
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из 2 кладовых Пе…
$729,618
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Таунхаус в Xirosterni, Греция
Таунхаус
Xirosterni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 67 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$182,405
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Вилла в Plaka, Греция
Вилла
Plaka, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Вилла 500 кв.м. на участке 2.171 кв.м., великолепная недавно построенная вилла с видом на мо…
$3,99 млн
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Таунхаус в Municipality of Apokoronas, Греция
Таунхаус
Municipality of Apokoronas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$296,407
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Вилла в Xirosterni, Греция
Вилла
Xirosterni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
$353,409
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Вилла в Вамос, Греция
Вилла
Вамос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 686 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,35 млн
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Вилла в Nerochori, Греция
Вилла
Nerochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Продается: Дом с Панорамным Видом и Полной ПриватностьюПродается дом общей площадью 349,42 к…
$307,808
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Вилла в Plaka, Греция
Вилла
Plaka, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,64 млн
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Таунхаус в Xirosterni, Греция
Таунхаус
Xirosterni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$391,030
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Вилла в Циварас, Греция
Вилла
Циварас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 406 м²
Этаж 1/1
Продается вилла в Апокоронасе.На участке 4300 кв.м. вилла на продажу с великолепным, неогран…
$3,65 млн
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Дом 4 спальни в Альмирида, Греция
Дом 4 спальни
Альмирида, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Located in Almirida, Crete island. The villa provides accommodation with free WiFi, air cond…
$1,19 млн
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Дом в Георгиополис, Греция
Дом
Георгиополис, Греция
Эта фантастическая квартира на продажу в Ханье, Крит, расположена в небольшой и спокойной де…
$151,585
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Дом 3 спальни в Армени, Греция
Дом 3 спальни
Армени, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этот каменный дом на продажу в Апокоронасе, Ханья построен в более жилой и тихой части дерев…
$274,610
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Дом 5 спален в Кефалас, Греция
Дом 5 спален
Кефалас, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Это удивительная вилла для продажи в Апокоронасе, Ханья, Крит, расположенная в деревне Кефал…
$2,91 млн
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Дом 3 спальни в Кефалас, Греция
Дом 3 спальни
Кефалас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот дом на продажу в Апокоронасе, Ханья, расположен в деревне Кефалас. Это мезонет площадью…
$361,895
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Дом 3 спальни в Litsarda, Греция
Дом 3 спальни
Litsarda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта фантастическая вилла для продажи в Апокоронасе, Ханья, расположена на холме на окраине д…
$834,813
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Дом в Кокинон-Хорион, Греция
Дом
Кокинон-Хорион, Греция
Это каменная вилла, построенная для продажи в Коккино Хорио, Апокоронасе, Ханье, Крите. Вилл…
$366,752
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Дом в Вамос, Греция
Дом
Вамос, Греция
Этот старый каменный дом на продажу в Апокоронас Ханья Крит расположен в 50 метрах от центра…
$96,128
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Дом 5 спален в Kournas, Греция
Дом 5 спален
Kournas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта удивительная недавно отремонтированная вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья, Крит, расп…
$832,778
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$445,498
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Дом в Кокинон-Хорион, Греция
Дом
Кокинон-Хорион, Греция
Эта роскошная вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья, Крит, расположена на окраине деревни Ко…
$1,01 млн
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Дом 3 спальни в Пемония, Греция
Дом 3 спальни
Пемония, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот отремонтированный дом на продажу в Апокоронасе, Ханья, является традиционным критским д…
$192,257
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Коттедж 8 комнат в Каливе, Греция
Коттедж 8 комнат
Каливе, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$576,203
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Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это удивительная резиденция на продажу в Апокоронасе, Ханья Крит, расположенная в оживленной…
$431,388
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$405,008
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Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта строящаяся резиденция на продажу в Vamos Apokoronas Chania, Крит, расположена в очень жи…
$134,458
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Дом в Вамос, Греция
Дом
Вамос, Греция
Этот старый каменный дом в Апокоронас Ханья Крит на продажу расположен в 50 метрах от центра…
$67,855
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Параметры недвижимости в Municipality of Apokoronas, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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