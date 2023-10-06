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Жильё с видом на море на Кипре

Empa
75
Паралимни
69
Сообщество Мандрия
61
Polis Chrysochous
59
Tsada
55
Муниципалитет Агиос Афанасиос
52
Сообщество Хлорака
35
Chloraka
33
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1 874 объекта найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,306
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Эксклюзивный роскошный жилой проект, расположенный в одном из самых разумных районов Лимассо…
€593,377
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 2 м²
strongProject имеет сильные черты Эта красивая недвижимость расположена на холмах Лайки в ра…
€1,49 млн
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 2 м²
strongProject обладает сильными особенностями Эта индивидуальная недвижимость расположена в …
€1,52 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
strongProperty Особенности сильный Великолепный семейный дом, который был построен на чрезвы…
€1,67 млн
Квартира 5 комнат с балконом, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 5 комнат с балконом, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
bProject FeaturesbЭтот проект находится в восточной деревне Лимассола под названием Asgata, …
€1,94 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
strongProject Features strongThis современная роскошная вилла расположена в устоявшемся роск…
€2,29 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,56 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
strongProject Featuresstrong Расположенный в тихом районе Героскипу пригорода Пафоса эта вил…
€722,660
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
Этот продуманный после завершения проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря и в …
€826,258
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Features ONLYbis расположен недалеко от набережной и в нескольких минутах ходьбы от…
€1,62 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Featuresbb bЭто превосходный пентхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце г…
€399,231
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
strongProperty Features strongSuperbly расположен на склоне холма в красивой деревне Пейя эт…
€459,874
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с верандой в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с верандой
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
€181,928
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
€172,326
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
strongProject Features Расположенный в самом сердце Лимассола у моря Это развитие сочетает в…
€606,428
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
strongProject Features Расположенный в самом сердце Лимассола у моря Это развитие сочетает в…
€606,428
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Этот очень востребованный завершенный проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря …
€612,492
Квартира 13 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 13 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 13
Площадь 2 м²
Комплекс апартаментов мезонеты и виллы, расположенные в небольшой прибрежной деревне Киссоне…
€4,03 млн
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Этот очень востребованный завершенный проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря …
€607,944

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