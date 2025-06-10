Жилой комплекс Nadia Park

Общая площадь ~90–95 м² | Класс A энергоэффективности | Тёплые полы и VRF-система | Бассейн, парковка и кладовая

Nadia Park — это эксклюзивный жилой комплекс из 6 просторных квартир с 2 спальнями, расположенный в престижном и востребованном районе Universal — одном из лучших мест в Пафосе для жизни и аренды.

Каждая квартира спроектирована с акцентом на комфорт и стиль:

Просторная планировка с двумя спальнями, около 80 м² внутренней площади + балкон

Гостиная и кухня открытого типа с естественным освещением

Энергосберегающие панорамные окна

Тёплые полы и система VRF обеспечивают уют в любое время года

Солнечная система подогрева воды

Современная отделка высокого качества

В инфраструктуру входят:

Общая озеленённая территория с бассейном

Душ на улице и раздевалки

Выделенное крытое парковочное место и кладовая для каждой квартиры

Малоквартирный дом – всего по 2 квартиры на этаже

📍 Удобное расположение (всё рядом):

1.8 км до центра Пафоса

1.5 км до пляжа и гавани

500 м до супермаркета и больницы

400 м до тренажёрного зала

3.6 км до международной школы

7 км до аэропорта

💼 Подходит для:

Постоянного проживания, инвестиций под долгосрочную аренду, либо как квартира у моря для отпуска.

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