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Жилой комплекс Nadia Park

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$421,903
от
$4,335/м²
BTC
5.0184509
ETH
263.0384669
USDT
417 128.8503082
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26398
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Общая площадь ~90–95 м² | Класс A энергоэффективности | Тёплые полы и VRF-система | Бассейн, парковка и кладовая

Nadia Park — это эксклюзивный жилой комплекс из 6 просторных квартир с 2 спальнями, расположенный в престижном и востребованном районе Universal — одном из лучших мест в Пафосе для жизни и аренды.

Каждая квартира спроектирована с акцентом на комфорт и стиль:

  • Просторная планировка с двумя спальнями, около 80 м² внутренней площади + балкон

  • Гостиная и кухня открытого типа с естественным освещением

  • Энергосберегающие панорамные окна

  • Тёплые полы и система VRF обеспечивают уют в любое время года

  • Солнечная система подогрева воды

  • Современная отделка высокого качества

В инфраструктуру входят:

  • Общая озеленённая территория с бассейном

  • Душ на улице и раздевалки

  • Выделенное крытое парковочное место и кладовая для каждой квартиры

  • Малоквартирный дом – всего по 2 квартиры на этаже

📍 Удобное расположение (всё рядом):

  • 1.8 км до центра Пафоса

  • 1.5 км до пляжа и гавани

  • 500 м до супермаркета и больницы

  • 400 м до тренажёрного зала

  • 3.6 км до международной школы

  • 7 км до аэропорта

💼 Подходит для:
Постоянного проживания, инвестиций под долгосрочную аренду, либо как квартира у моря для отпуска.

📞 Свяжитесь с нами, чтобы узнать наличие, получить планировки и записаться на личный просмотр.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 97.5
Цена за м², USD 4,327 – 4,624
Цена квартиры, USD 421,903 – 450,800

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Nadia Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$421,903
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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