Жилой комплекс Nadia Park

Общая площадь ~90–95 м² | Класс A энергоэффективности | Тёплые полы и VRF-система | Бассейн, парковка и кладовая
Nadia Park — это эксклюзивный жилой комплекс из 6 просторных квартир с 2 спальнями, расположенный в престижном и востребованном районе Universal — одном из лучших мест в Пафосе для жизни и аренды.
Каждая квартира спроектирована с акцентом на комфорт и стиль:
Просторная планировка с двумя спальнями, около 80 м² внутренней площади + балкон
Гостиная и кухня открытого типа с естественным освещением
Энергосберегающие панорамные окна
Тёплые полы и система VRF обеспечивают уют в любое время года
Солнечная система подогрева воды
Современная отделка высокого качества
В инфраструктуру входят:
Общая озеленённая территория с бассейном
Душ на улице и раздевалки
Выделенное крытое парковочное место и кладовая для каждой квартиры
Малоквартирный дом – всего по 2 квартиры на этаже
📍 Удобное расположение (всё рядом):
1.8 км до центра Пафоса
1.5 км до пляжа и гавани
500 м до супермаркета и больницы
400 м до тренажёрного зала
3.6 км до международной школы
7 км до аэропорта
💼 Подходит для:
Постоянного проживания, инвестиций под долгосрочную аренду, либо как квартира у моря для отпуска.
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