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Дома в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Krucica, Хорватия
Вилла 5 спален
Krucica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€2,25 млн
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Дом 4 комнаты с Spalni в Slano, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni
Slano, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 113 м²
 место в 35 км от Дубровника, двухквартирный каменный дом в 1-м ряду, в 2 м от моря и вдоль …
€350,000
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Параметры недвижимости в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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