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Квартиры с садом в Беларуси

Минск
1486
Молодечно
45
Могилёв
139
Барановичи
30
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22 объекта найдено
Квартира в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
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Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 111 м²
Предлагаем купить замечательную двухуровневую 5-комнатную квартиру в блокированном кирпичном…
$82,000
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Квартира в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается ПОЛДОМА (квартира) в блокированном жилом доме.  п.Колодищи, ул.Чкалова Квартира в …
$67,700
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Квартира в Большой Тростенец, Беларусь
Квартира
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается полдома (вторая часть дома на соседнем участке) под снос в д.Большой Тростенец в 3…
$30,500
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается доля в блокированном жилом доме, с отдельным входом и выделенной территорией в 5 с…
$18,000
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Квартира в Вилейка, Беларусь
Квартира
Вилейка, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную 4-х комнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. г.…
$29,900
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Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 40 м²
Лот 8404. Квартира в частном доме на ГраевкеЗвоните для более подробной информацииНаши покуп…
$29,900
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 64 м²
Продаётся полдома по ул. Демьяна Бедного (район Заднепровье). Общая площадь 64.40 м2, жилая …
$12,000
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Квартира в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
В блокированном жилом доме стильная уютная квартира с огромной кухней-студией. д.Вазгелы, Ра…
$36,000
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается 2-х квартира в блокированном жилом доме, с отдельным входом и выделенной территори…
$36,500
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Квартира в Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается полдома  в городе-спутнике Дзержинске!   Общая площадь: 51.7 кв. метра. Жилая ко…
$40,500
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Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
Площадь 70 м²
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, кто в поиске квартиры со своим участком, гаражом, хозяйственны…
$31,250
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 20 м²
Продается часть дома по адресу: ул. Тимирязева, р-н ж/д вокзала. Общая площадь составляет 20…
$10,000
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Квартира в Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 52 м²
Выделенные полдома (5/8 доли) в Острошицком городке очень дешево!  2 стеклопакета, газ, вода…
$25,000
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Квартира в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Квартира
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Продаётся полдома под чистовую отделку в д.Гузгаловка. Могилёвское направление, всего 14 км …
$123,100
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 102 м²
Номер договора с агентством 270 от 2022-07-21
$20,000
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Квартира в Поречский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Поречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается часть блокированного дома в аг.Поречье, ул.Зелёная. Всего в 35 км от Гродно (транс…
$33,000
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Квартира в Слоним, Беларусь
Квартира
Слоним, Беларусь
Площадь 48 м²
В продаже половина дома в статусе 3х комнатной квартиры по ул. Карбышева. Дом находится неда…
$14,500
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Квартира в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
В 13 км от Минска,рядом с Заславлем, в пешей доступности водохранилище Дички, лес,продается …
$24,500
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Квартира в Смолевичи, Беларусь
Квартира
Смолевичи, Беларусь
Площадь 53 м²
Дом  расположен в центре города на тихой улице.  Все объекты инфраструктуры находятся в пеше…
$45,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 111 м²
Продается полдома по 1-ому пер. Гоголя, двухэтажный, кирпичный, 1966 года постройки. Общая п…
$11,500
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Квартира в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Трехкомнатная квартира с участком в д. Кулаки ❤️Добро пожаловать в уютную и просторную трехк…
$26,500
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