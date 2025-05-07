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Квартиры в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, п. Сосновка, ул. Сосновая, 1970 г.п., 3 / 3 кирпич, 49,7 / 49,0 / 30,7…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Чернавчицы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 1973 г.п., 3 / 3 панель, 63,0 / 61,2 /…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Чернавчицы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1968 г.п., 2 / 2 кирпич, 54,6 / 54,6 / 3…
$38,700
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Квартира 2 комнаты в Чернавчицы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1966 г.п., 2 / 2 кирпич, 39,3 / 39,3 / 2…
$19,000
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Квартира 2 комнаты в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, п. Сосновка, ул. Сосновая, 1972 г.п., 2 / 2 кирпич, 52,1 / 51,3 / 32,3…
$19,900
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Квартира 2 комнаты в Вистычи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вистычи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,1 кв.м,…
$37,000
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Квартира в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,1 кв.м,…
$37,000
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Параметры недвижимости в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

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