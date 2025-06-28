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Дома с видом на море в Беларуси

Минск
83
Молодечно
12
Могилёв
9
Барановичи
30
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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Минск, Беларусь
Дом 6 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура д…
$292,299
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Агентство
GATE Realty
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