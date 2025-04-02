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Квартиры в Осиповичи, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира с евроремонтом в центре города Осиповичи.Развита…
$55,000
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Квартира 3 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 7/9
Основные характеристики: Количество комнат: 3 раздельные комнаты Общая площадь СНБ: 68.4…
$40,990
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