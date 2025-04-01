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Квартиры в Речицкий сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, г. Дворцы, ул. Лесная, 1969 г.п., 2 / 2 кирпич, 44,8 / 44,1 / 29,5 / 6…
$12,700
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Квартира 2 комнаты в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, д. Дворцы, ул. Лесная, 1969 г.п., 1 / 2 кирпич, 42,9 / 42,9 / 27,5 / 6…
$12,000
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