Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Montenegro
¿Cuáles son los precios medios por metro cuadrado en obra nueva en Montenegro?
El metro cuadrado habitable es más caro en los centros turísticos populares: Kotor y Becici. Aquí su precio medio es de 3000 euros. En otras ciudades, los precios oscilan entre los 700 y los 2000 euros. El precio de las propiedades depende de su ubicación. Cuanto más cerca están de las zonas de playa, más caras serán.
¿Qué ventajas puede esperar después de comprar un apartamento en un edificio nuevo en Montenegro?
La nueva vivienda se distingue por una serie de comodidades: diseños originales, acabados de alta calidad, amplio espacio habitable. Al adquirir una propiedad a cualquier precio, los propietarios reciben un permiso de residencia montenegrino, que les permite permanecer legalmente en el país.
¿En qué ciudades montenegrinas hay mayor demanda de bienes raíces?
Para pasar las vacaciones en un resort, los compradores eligen Kotor y Herceg Novi. Los apartamentos y villas se venden bien aquí. Para la residencia permanente, se trasladan más a la capital del país - Podgorica.
¿Qué documentos se necesitan para comprar un apartamento de obra nueva en Montenegro?
Los compradores extranjeros solo necesitan un pasaporte. Si los apartamentos en complejos residenciales en Montenegro son comprado por una entidad legal, esta deberá proporcionar la documentación legal correspondiente.