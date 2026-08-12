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Obra nueva en venta en Montenegro

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Herceg Novi
4
Risan
2
Zabljak
1
Municipio de Budva
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Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
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Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Montenegro
de
$175,806
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 28–51 m²
25 objetos inmobiliarios 25
Crowne Plaza Kolašin: Su Acta en Montenegro, gestionada por una Marca Global, con un ingreso garantizado de 8% por año en euros desde el momento de PURCHASE🏔️Ubicación – El corazón de KolašinUn moderno hotel de 4 estrellas (zona total de 11,368 m2) situado en el centro de la principal estaci…
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Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
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Przno, Montenegro
de
$322,198
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 41–112 m²
13 objetos inmobiliarios 13
🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti StefanPremium apartamentos frente al mar con rendimiento anual garantizado 8%Alivia Hotel & Residences es un exclusivo aparthotel en el corazón de Montenegro, en la legendaria bahía de Sveti Stefan. Esto es más que un hogar junto al mar, es una herramienta d…
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Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
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Complejo residencial Flayt
Boreti, Montenegro
de
$166,469
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 53–67 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан России и нерезиотов Че. Преимущества покупки сейчас: - Bulgaria сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.8 – 67.0
176,845 – 264,231
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Риэлтор без границ
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TekceTekce
Complejo residencial Residential Complex in Becici
Complejo residencial Residential Complex in Becici
Complejo residencial Residential Complex in Becici
Complejo residencial Residential Complex in Becici
Boreti, Montenegro
de
$171,527
Un complejo de apartamentos turísticos en Becici, uno de los pueblos turísticos más buscados de la Riviera Budva, a solo un par de minutos a pie del paseo marítimo y la playa. La arquitectura del edificio combina revestimientos de piedra natural y paneles de madera con balcones panorámicos e…
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MD Realty
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Complejo residencial Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Complejo residencial Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Complejo residencial Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Complejo residencial Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Complejo residencial Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
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Complejo residencial Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Ulcinj, Montenegro
de
$244,779
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Porta Rai — residencias exclusivas frente a la playa en el AdriáticoPorta Rai es un nuevo desarrollo residencial y de inversión premium en la costa de Montenegro, situado en la legendaria Velika Plaža, la playa de arena más larga del Adriático. El proyecto combina un lujoso estilo de vida ju…
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Complejo residencial OLEA Residence
Complejo residencial OLEA Residence
Complejo residencial OLEA Residence
Complejo residencial OLEA Residence
Complejo residencial OLEA Residence
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Complejo residencial OLEA Residence
, Montenegro
de
$143,760
Año de construcción 2026
OLEA Residencia complejo residencial, Bar Ofrecemos apartamentos en venta en el complejo residencial OLEA Residence — dos edificios ya construidos en Bar, cerca del casco antiguo. La Comisión y la Ocupación se esperan en aproximadamente 1–1.5 meses, lo que hace que el complejo sea uno de los…
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MD Realty
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Complejo residencial ЖК Dubovica
Complejo residencial ЖК Dubovica
Complejo residencial ЖК Dubovica
Complejo residencial ЖК Dubovica
Complejo residencial ЖК Dubovica
Budva, Montenegro
de
$96,166
Año de construcción 2026
Nuevo complejo residencial formato boutique en la zona de Dubovica, Budva - una tranquila pendiente verde a pocos minutos del centro de la ciudad, lejos del bullicio turístico, pero con una salida rápida a toda la infraestructura de la costa. La casa es un edificio compacto de 5 plantas: el …
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MD Realty
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Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
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Complejo residencial v Dobrote
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
La vida que soñaste conLe presentamos un exclusivo complejo residencial, la encarnación de la elegancia y la exquisita comodidad en el corazón de Boki Kotorskaya - la perla del Adriático. Aquí, a sólo 150 metros de la orilla, impresionantes vistas, brisa marina y arquitectura impregnadas de …
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MD Realty
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Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
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Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$161,692
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Hotel C Residences – Montaña de lujo Viviendo Silencio Kolašin VallesUbicación: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, MontenegroTipo de edificio: Esquí/esquí fuera de hotel " residencias de marcaAltitud: 1.450 metros sobre el nivel del marSpa & Wellness: 1.000 m2 exclusivoAcerca del…
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Kolasin Valleys
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Kolasin Valleys
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Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Montenegro
de
$297,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerrado de éliteVenta de apartamentos con dormitorio independiente en un complejo privado de clase premium.Perfecto para vivir e invertir.✨ Sobre el complejo:• Territorio cerrado• El aparcamiento está incluido en el precio• Sunset vista gimnasio …
Agencia
Montenegro Intel city
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Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
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Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 53–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial exclusivo en Dobrota.Un moderno complejo residencial situado a sólo 150 metros del mar en el pintoresco pueblo de Dobrota, dentro de la bahía de Kotor.El complejo consta de dos edificios independientes con nombres que reflejan su carácter único: Le Soleil y La Lune.Ambos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
294,980 – 359,195
Apartamentos 2 habitaciones
70.0
467,836
Agencia
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VALUE.ONE
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Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
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Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$193,173
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Ubicación: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, MontenegroTipo de edificio: Hotel boutique & residencias con servicios premiumAltitud: 1.600 metros sobre el nivel del marFinalidad: Invierno 2025Acerca del desarrolloThyme Residences se encuentra en el corazón residencial …
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Kolasin Valleys
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Kolasin Valleys
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Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
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Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Tivat, Montenegro
de
$205,984
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 50–81 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El nuevo complejo multifuncional se encuentra en la prestigiosa zona de Donja Lastva de Tivat, en terreno plano. La distancia al mar y al paseo marítimo es de sólo 550m, y a Porto-Montenegro es de 1,5 km. El complejo está rodeado de toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda y ac…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
228,749
Apartamentos 2 habitaciones
65.0 – 81.0
283,520 – 415,831
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Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
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Complejo residencial a Radanovici
Sisici, Montenegro
de
$106,146
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial con piscina en la costa de MontenegroEn uno de los rincones más pintorescos del Adriático se está construyendo un nuevo complejo residencial para 54 apartamentos. El proyecto combina arquitectura moderna, infraestructura cómoda y una buena ubicación, todo para un…
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MD Realty
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Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
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Complejo residencial Astar Marina
Meljine, Montenegro
de
$299,691
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Red Feniks Montenegro
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Red Feniks Montenegro
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Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
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Complejo residencial Horizon
Radovici, Montenegro
de
$668,819
Año de construcción 2028
Área 51–138 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bahía Lustica - Horizon Horizon es una nueva zona residencial premium dentro de Luštica Bay, situada en una colina entre el Mar Adriático y el futuro campo de golf de campeonato. El proyecto se concibe como comunidad mediterránea privada con vistas panorámicas al mar, el puerto deportivo y l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.1
669,360
Apartamentos 3 habitaciones
138.3
2,01M
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
de
$191,598
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52–84 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo y moderno edificio residencial en la popular ciudad balneario de Bečići. El edificio está situado en la autopista Adriática, a solo 10 minutos en coche del centro de Budva. Cerca encontrará un supermercado y restaurantes de mariscos. Este es el quinto edificio en un nuevo desarrollo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
210,041
Apartamentos 3 habitaciones
84.0
339,296
Agencia
VALUE.ONE
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Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
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Budva, Montenegro
de
$1,03M
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos de lujo en Dukley Gardens — primera línea del mar!Apartamentos de 133 m2 con vistas directas al Mar Adriático.Disposición: dos dormitorios, dos baños (bañera y ducha), salón con una gran mesa de comedor, cocina totalmente equipada con electrodomésticos y una bodega.Infraestructu…
Agencia
DOO MNG Built
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Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
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Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Área 130–328 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un nuevo complejo residencial ultramoderno de clase premium en el estilo Art Nouveau en la península de Lustica en el pueblo de Krasici. Puede elegir entre apartamentos dúplex de dos niveles o lofts de un nivel con acceso a la piscina. En el territorio del complejo hay un patio privado con z…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
157.0
610,732
Apartamentos 2 habitaciones
129.6
584,766
Villa
328.0
1,50M
Agencia
VALUE.ONE
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Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
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Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
de
$2,09M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Ático espectacular dúplex con vistas panorámicas al Adriático – Porto MontenegroSuperficie total: 179 m2 (110 m2 interior + 69 m2 terrazas)Dormitorios: 2 (expandibles a 4)Baños: 2Precio por m2: 10,027/m2 €Experiencia elevada vida costera en la prestigiosa Thea Building en Boka Place, Porto M…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
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Complejo residencial A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
de
$151,304
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Agencia
Red Feniks Montenegro
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Red Feniks Montenegro
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Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
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Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$115,160
Año de construcción 2026
Área 53–124 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo complejo residencial con su propia infraestructura en el centro de Tivat, a 400 metros de Porto Montenegro. Este es el lugar perfecto para aquellos que quieren vivir en la ciudad de Tivat con su infraestructura y vida cultural, mientras se encuentran en una zona tranquila y verde.A …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0 – 88.0
279,573 – 410,041
Apartamentos 2 habitaciones
71.0 – 124.0
369,475 – 569,014
Agencia
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Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
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Tivat, Montenegro
de
$881,695
Área 69–281 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo residencial exclusivo - los sueños de Dukley se encuentra en las inmediaciones de Porto Montenegro.Incluye tres bloques de apartamentos y una piscina en la azotea. Cada edificio cuenta con lujosos apartamentos y amplios áticos, diseñados perfectamente con los muebles de la más…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
864,398
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
1,94M
Apartamentos 3 habitaciones
281.0
4,04M
Propiedad comercial
81.0 – 164.0
3,25M – 3,41M
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Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
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Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Radovici, Montenegro
de
$778,607
Año de construcción 2029
Número de plantas 3
Área 86–147 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Nueva colección de residencias en The Peaks Luštica Bay!La nueva colección de residencias en The Peaks se encuentra en la Bahía de Luštica, uno de los destinos turísticos más prestigiosos de la costa adriática. Situado en la entrada de la primera y única comunidad de golf de Montenegro, el d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
86.0
785,921
Apartamentos 2 habitaciones
96.0 – 147.0
1,22M – 1,96M
Apartamentos 3 habitaciones
129.0
1,64M
Agencia
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Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
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Radovici, Montenegro
de
$365,595
Número de plantas 3
Introducing Heights — una exclusiva colección de estudios, apartamentos y áticos situados en las pistas entre el primer campo de golf de Centrale y Montenegro.Aquí es donde una arquitectura elegante, vistas panorámicas y un ambiente mediterráneo cálido se fusionan en un estilo de vida premiu…
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Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
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Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$114,562
Número de plantas 6
Área 44–109 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un nuevo proyecto en Tivat, situado a sólo 2,5 km del centro de la ciudad y Porto-Montenegro, rodeado de vegetación y hermosos paisajes. La distancia al mar es de sólo 800 m. El complejo está situado en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de vistas panorámicas del m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0
177,380
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 109.0
360,878 – 611,657
Agencia
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Complejo residencial New Becici - 60K
Complejo residencial New Becici - 60K
Complejo residencial New Becici - 60K
Complejo residencial New Becici - 60K
Complejo residencial New Becici - 60K
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Complejo residencial New Becici - 60K
Boreti, Montenegro
de
$144,098
Año de construcción 2028
Área 42–57 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Complejo Bečići 60K no es sólo un nuevo desarrollo, sino una verdadera ciudad balnearia en uno de los lugares más prestigiosos de la Riviera Budva. Situado en una colina a solo trescientos metros de la playa, ocupa una parcela de unos 60.000 m2 y consta de varios edificios modernos y un bloq…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.0 – 57.5
144,215 – 212,201
Apartamento
42.0
152,337
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Complejo residencial Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
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Tivat, Montenegro
de
$449,786
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 67–99 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencias de Vero curvasa — apartamentos premium en el corazón de Porto-Montenegro.Vero curvasa Residencias es un nuevo proyecto residencial premium situado en el corazón de Porto Montenegro, a pocos pasos del mar, el puerto deportivo de yates, tiendas, centro de bienestar, locales cultura…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.0
618,581
Apartamentos 2 habitaciones
99.0
959,032
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Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
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Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
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Herceg Novi, Montenegro
de
$734,932
Número de plantas 2
Área 165 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un nuevo complejo de villa en un estilo moderno rodeado por un olivar en los suburbios de la ciudad de Herceg Novi.Hay un total de 8 villas de 3 dormitorios disponibles en venta, desde 165 m2 de espacio interno.El complejo está situado en una zona tranquila y verde, a solo tres kilómetros de…
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Complejo residencial The Peaks
Complejo residencial The Peaks
Complejo residencial The Peaks
Complejo residencial The Peaks
Complejo residencial The Peaks
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Complejo residencial The Peaks
, Montenegro
de
$985,487
Año de construcción 2029
3 objetos inmobiliarios 3
Los picos — la primera residencia de golf en Montenegro El Peaks es el distrito más prestigioso y privado del complejo turístico de gran escala Luštica Bay en la península de Luštica, entre el Mar Adriático y la Bahía de Kotor. El proyecto está diseñado como una combinación única de estilo d…
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Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
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Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
de
$1,16M
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 207 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo de villa cerrada sobre el proyecto Portonovi en Kumbor es un moderno y lujoso complejo residencial con vistas panorámicas de la bahía y un amplio conjunto de servicios propios.El complejo consta de 3 fases de construcción, que incluyen 200+ villas de lujo, cada una dividida en 2 …
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Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
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Muo, Montenegro
de
$312,472
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 44–75 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Presentando un nuevo complejo residencial cerca del mar en Kotor.Nos complace presentar un nuevo complejo residencial en la Bahía de Kotor.Esta región es famosa por su clima templado, olivos centenarios y las aguas cristalinas de la bahía. El complejo se encuentra a sólo 50 metros del mar, o…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.5
185,805
Apartamentos 2 habitaciones
75.0
344,951
Apartamentos 3 habitaciones
75.0
383,036
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Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
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Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Montenegro
de
$634,225
Área 295 m²
1 objeto inmobiliario 1
Blizikuće Hills Pool Residencias, un complejo residencial de 9 casas adosadas en la Riviera Budva, con vistas panorámicas a la isla de Sveti Stefan, el mar y las montañas. El complejo está diseñado como una combinación de vida de lujo, entorno natural y una infraestructura bien pensada para …
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MD Realty
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Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
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Becici, Montenegro
de
$152,798
Opciones de acabado Con acabado
¡Por la venta! Apartamentos con vista directa al mar en Bečići!Un nuevo edificio residencial completado en 2020: construcción de alta calidad en una zona moderna cerca del complejo Monte Dreams. El edificio está ocupado un 80%.El mar está a sólo 800 m, con tiendas y toda la infraestructura n…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
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Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Herceg Novi, Montenegro
de
$1,65M
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Área 195–235 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Introduciendo un nuevo complejo residencial de villas con piscinas y una pista de padel en los suburbios de Herceg Novi. El complejo consta de 12 villas, cada una con amplias terrazas abiertas y vistas panorámicas al mar, una zona verde y una pista de tenis. Las parcelas son generosas.La ubi…
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Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
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Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolasin, Montenegro
de
$824,014
Número de plantas 2
Mountain Retreat by Dukley es un complejo de primera clase situado en el corazón de la popular estación de esquí de Kolasin. Es aquí donde se encuentran los nuevos centros de esquí 'Kolašin 1450' y 'Kolašin 1600', conectados por un teleférico. En 'Kolašin 1450', los esquiadores y snowboarder…
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Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
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Kotor, Montenegro
de
$204,870
Número de plantas 3
Área 83 m²
1 objeto inmobiliario 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
83.0
455,622
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Complejo residencial Torre A Cona
Complejo residencial Torre A Cona
Complejo residencial Torre A Cona
Complejo residencial Torre A Cona
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Complejo residencial Torre A Cona
Sutomore, Montenegro
de
$166,458
Año de construcción 2026
Área 55–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 63.0
166,592 – 236,178
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Complejo residencial Skyline Becici
Complejo residencial Skyline Becici
Complejo residencial Skyline Becici
Complejo residencial Skyline Becici
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Complejo residencial Skyline Becici
Becici, Montenegro
de
$230,385
Año de construcción 2021
Área 29–50 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0 – 50.0
230,814 – 300,058
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MD Realty
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Complejo residencial Ilino Susan
Complejo residencial Ilino Susan
Complejo residencial Ilino Susan
Complejo residencial Ilino Susan
Bar, Montenegro
de
$153,466
Año de construcción 2026
Superficie de vivienda 55 m2¡Es posible pagar en efectivo en Europa!!
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Complejo residencial Adria Montenegro
Complejo residencial Adria Montenegro
Complejo residencial Adria Montenegro
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Complejo residencial Adria Montenegro
Trebesin, Montenegro
de
$132,611
Año de construcción 2021
Área 43–53 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0 – 53.0
137,334 – 171,956
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MD Realty
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Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
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Tivat, Montenegro
de
$406,695
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 47–81 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un Complejo Residencial Premium en un Nuevo Distrito de Tivat bajo Radisson Blu Management!El complejo está diseñado de acuerdo con las normas internacionales de hoteles de 5 estrellas. Se compone de dos edificios separados e incluye 33 residencias de marca.Cada edificio está…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
410,739
Apartamentos 2 habitaciones
81.0
712,720
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Complejo residencial New building, ready to move in.
Complejo residencial New building, ready to move in.
Complejo residencial New building, ready to move in.
Complejo residencial New building, ready to move in.
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Complejo residencial New building, ready to move in.
Bar, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
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Becici, Montenegro
de
$633,628
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
630,122
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Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
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Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Montenegro
de
$490,207
Número de plantas 3
Área 101–138 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
101.0
1,32M
Apartamentos 3 habitaciones
138.0
2,01M
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Complejo residencial Rhizon Trinity
Complejo residencial Rhizon Trinity
Complejo residencial Rhizon Trinity
Complejo residencial Rhizon Trinity
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Complejo residencial Rhizon Trinity
Risan, Montenegro
de
$220,904
1 objeto inmobiliario 1
Rhizon Trinity es un nuevo complejo residencial en la ciudad de Risan, situado en una de las partes más pintorescas de la Bahía de Kotor. El proyecto combina arquitectura moderna, un ambiente privado y un entorno natural, creando un espacio cómodo para vivir y relajarse. El complejo está sit…
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MD Realty
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Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
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Complejo residencial Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
de
$118,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamentos en cuotas con un primer pago del 50%.Venta de apartamentos de 2 dormitorios, 51.19m2 con vistas a la montaña o vistas al mar, NEXUS en Kavache (Tivat) en cuotas o por un importe total.Nuevo complejo residencial en Kavache (Tivat) casa moderna para 43 apartamentos, con una zona c…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
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Complejo residencial Bečići
Becici, Montenegro
de
$144,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en venta por el mar en Bečići — ¡Sólo 350 metros del paseo marítimo!Precios desde €81,000Apartamentos en un nuevo complejo a solo 350 metros de la costa azul de Bečići, cerca de las mejores playas, restaurantes y hoteles de prestigio como Splendid y Iberostar 4*. Aquí, el ambien…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial Parkside Residence
Complejo residencial Parkside Residence
Complejo residencial Parkside Residence
Complejo residencial Parkside Residence
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Complejo residencial Parkside Residence
Mrcevac, Montenegro
de
$116,121
Año de construcción 2027
1 objeto inmobiliario 1
Parkside Residences complejo residencial, situado en la zona de Mrcevac, Tivat. El proyecto está situado en una elevación en medio de vegetación mediterránea, a unos 2 km del centro de la ciudad y cerca de la costa de la bahía de Tivat. Gracias a su ubicación a una altitud de unos 100 metros…
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Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
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Tivat, Montenegro
de
$787,883
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 99–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos de lujo con piscinas privadas en un desarrollo exclusivo en Tivat.Estos apartamentos únicos, diseñados para los compradores más exigentes, cuentan con piscinas privadas y forman parte de un proyecto exclusivo en un nuevo distrito de Tivat. Esta es la segunda fase de un complejo …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.0 – 134.0
785,921 – 1,10M
Apartamentos 3 habitaciones
140.0
892,788
Agencia
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Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
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Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
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Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
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Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$215,289
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Kolašin Valleys es el mayor desarrollo turístico de montaña en los Balcanes, planificado por Ecosign — la firma canadiense detrás de Whistler Blackcomb y más de 400 estaciones de esquí en todo el mundo. Situado en los Alpes Montenegrin dentro de una reserva natural protegida, el complejo aba…
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Kolasin Valleys
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Kolasin Valleys
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Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
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Tivat, Montenegro
de
$195,870
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 42–76 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial en una zona pintoresca y confortable de Tivat.Un moderno complejo residencial de primera clase situado en una de las zonas más pintorescas y confortables de Tivat. Esta es una oportunidad única para aquellos que buscan una combinación de comodidad, calidad y ubicación pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.3
157,339
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
317,369
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Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
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Tivat, Montenegro
de
$754,199
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 180 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo proyecto exclusivo de villas de lujo modernas en una de las zonas costeras más prometedoras, a solo 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac. Este es un lugar donde el diseño reflexivo, los altos estándares de construcción y las impresionantes vistas panorámicas crean un espa…
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Complejo residencial Anatolia Becici
Complejo residencial Anatolia Becici
Complejo residencial Anatolia Becici
Complejo residencial Anatolia Becici
Complejo residencial Anatolia Becici
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Complejo residencial Anatolia Becici
Boreti, Montenegro
de
$267,528
Año de construcción 2021
Área 72–210 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Anatolia es un moderno complejo residencial en el pueblo de Becici, en la Riviera Budva, situado en una leve elevación de 300 a 400 metros del mar. El proyecto une cuatro edificios de alturas variables y combina infraestructura interna desarrollada, vistas panorámicas del mar y las montañas,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
72.0
267,744
Apartamentos 2 habitaciones
88.0 – 210.0
294,288 – 461,628
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
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Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$659,461
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 236–286 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Oferta especial de verano!Un nuevo complejo residencial de primera clase cerrado se encuentra en un nuevo distrito de Tivat. El complejo está situado en una pequeña elevación rodeada de vegetación, cerca de toda la infraestructura urbana. La distancia al mar es de 400 metros. Las ventanas pa…
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Complejo residencial The House Montenegro
Complejo residencial The House Montenegro
Complejo residencial The House Montenegro
Complejo residencial The House Montenegro
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Complejo residencial The House Montenegro
Skaljari, Montenegro
de
$160,738
Año de construcción 2020
Área 33–253 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.0 – 64.0
160,868 – 278,934
Apartamentos 2 habitaciones
136.0 – 173.0
491,100 – 1,15M
Apartamentos 3 habitaciones
192.0
1,20M
Apartamentos 4 habitaciones
198.0 – 253.0
747,972 – 986,665
Apartamento
33.0
168,547
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
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Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Radenovici, Montenegro
de
$5,043
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Inicio de ventas de apartamentos en un complejo cerrado, en el pueblo elite de Blizikuche12 km del centro de BudvaLas ventajas del complejo son que se encuentra en un lugar donde se encuentran las rosas de molino de viento, donde hay una horquilla garantizada en el mar y un barrio tranquilo.…
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Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
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Becici, Montenegro
de
$217,199
Área 59 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo se ubicará en la pendiente de la Riviera Budva, en Bečići, en un pintoresco lugar ecológico con un paisaje urbano único. La distancia del ruido de la ciudad, así como una abundancia de vegetación crean un ambiente para la relajación y la tranquilidad. El aire de montaña no sólo c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0
260,019
Agencia
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Apart - hotel Kolasin Valleys
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, Montenegro
de
$292,920
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 35–76 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Hoteles excepcionales en los valles de Kolasin: invierta en lujo y relajación en Montenegro Descripción del proyecto: Kolasin Valleys está abriendo una nueva página en el mundo de los negocios y las inversiones hoteleras en la región montañosa de Montenegro. Este proyecto apto para tod…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0 – 72.0
318,523 – 586,060
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 76.0
513,434 – 530,410
Piso independiente
35.0
211,195
Desarrollador
Kolasin Valleys
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Kolasin Valleys
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Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
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Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$340,175
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 70–131 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial junto al mar en Tivat.Un moderno complejo residencial de primera clase con vistas al mar y acceso directo a la playa. Esta es una ofrenda de élite en una de las zonas más pintorescas de Tivat. Arquitectura elegante, impresionantes vistas de los acabados Adriáticos y de a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0 – 83.0
340,450 – 396,077
Apartamentos 2 habitaciones
131.0
646,279
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Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
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Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Montenegro
de
$498,932
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa moderna con vistas al mar al precio de un apartamento - KrimovicaUna nueva casa con impresionantes vistas panorámicas del Adriático, situada sobre las playas de Jaz, Trsteno y Ploce.El amplio diseño y la gran terraza en la azotea hacen de esta casa una opción ideal para vivir junto al …
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DOO MNG Built
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Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
de
$162,067
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 47–77 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo residencial "ROYAL CENTRAL RESIDENCE" se encuentra en el corazón de Budva, desarrollado por el desarrollador líder de la Budva Riviera. El proyecto destaca por su ubicación privilegiada y elegante diseño arquitectónico. Cuenta con un estilo moderno, amplias habitaciones, y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
273,918
Apartamentos 2 habitaciones
77.0
435,430
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Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
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Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Montenegro
de
$308,160
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 55–72 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un exclusivo complejo residencial junto al mar con literas en la bahía de Kotor.Experimente una armonía única de la naturaleza y la arquitectura en una de las bahías más bellas del mundo.Este complejo residencial ofrece un estilo de vida que combina confort moderno, vistas panorámicas al mar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
311,599
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
415,465
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Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
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Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$183,045
Año de construcción 2025
Área 44–72 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo edificio residencial en los suburbios de Tivat, en la zona de Kava, a pocos minutos en coche del centro de Tivat.El complejo se encuentra en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de las vistas del mar y la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecen mucha luz en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0
183,016
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
297,554
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Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
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Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Montenegro
de
$224,703
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 92–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Se venden 3 áticos en Bečići, en la séptima planta, con vistas panorámicas al mar. Ubicación privilegiada cerca de la mejor playa de arena de Montenegro, rodeada de hoteles de 5 estrellas. Los tres áticos ocupan toda la planta. Cada uno tiene salida individual a la azotea. En la azotea…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
92.0
225,044
Apartamentos 2 habitaciones
120.0 – 140.0
271,206 – 340,450
Agencia
Red Feniks Montenegro
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Red Feniks Montenegro
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Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
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Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Radovici, Montenegro
de
$416,250
Año de construcción 2029
Número de plantas 3
Área 41–160 m²
5 objetos inmobiliarios 5
La colección final de residencias Mirta en Marina Village!Mirta es la colección residencial más reciente y final en Marina Village, el barrio más reconocible de la bahía de Luštica. Situado sobre el puerto deportivo, el desarrollo ofrece una oportunidad única para poseer bienes dentro de una…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 62.0
650,895 – 750,145
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
1,21M
Apartamentos 3 habitaciones
160.0
2,18M
Apartamento
41.0
421,235
Agencia
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Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
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Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
de
$768,151
Área 107–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo hotel moderno en primera línea. Condo-hotel es un proyecto de desarrollo moderno, situado cómodamente en Rafailovici en la Budva Riviera - el destino turístico más desarrollado y atractivo de Montenegro. Los apartamentos están situados directamente en la costa del Mar Adriático y en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
812,465
Apartamentos 3 habitaciones
137.0
1,00M
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Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Montenegro
de
$138,626
Año de construcción 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
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DOO MNG Built
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Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
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Complejo residencial A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
de
$152,267
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 32–135 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Se está construyendo un complejo moderno en la zona turística más demandada del municipio de Herceg Novi, diseñado para una vida cómoda e inversión segura. 🏊‍♂️ En el terreno: • gran piscina de aproximadamente 200 m² • área cerrada y ajardinada • moderno parque infantil • entorno tran…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.5
166,763
Apartamentos 2 habitaciones
134.7
333,526
Estudio
31.8
149,960
Agencia
Red Feniks Montenegro
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Complejo residencial Marina Village
Complejo residencial Marina Village
Complejo residencial Marina Village
Complejo residencial Marina Village
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Complejo residencial Marina Village
Radovici, Montenegro
de
$455,489
Año de construcción 2026
Área 37–417 m²
14 objetos inmobiliarios 14
Marina Village — distrito costero de Luštica Bay Marina Village — un distrito costero dentro de la Bahía de Luštica, construido alrededor de un moderno puerto deportivo y paseo marítimo. Es la primera parte completa del proyecto de la Bahía de Luštica, donde ya se ha formado una infraestruct…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.3 – 75.7
455,857 – 1,04M
Apartamentos 2 habitaciones
79.7 – 115.5
1,04M – 1,44M
Apartamentos 3 habitaciones
107.5
1,96M
Apartamentos 4 habitaciones
234.5 – 416.5
2,48M – 5,20M
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MD Realty
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Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
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Complejo residencial Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
de
$232,775
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Onia Hills Resort & Residences ofrece una notable selección de 55 habitaciones de un dormitorio y 10 residencias de dos dormitorios totalmente amuebladas, que van desde 63 a 92 metros cuadrados. Cada hogar combina diseño a medida, materiales de alta calidad y acabados excepcionales con funci…
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MD Realty
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Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Mrcevac, Montenegro
de
$184,252
Año de construcción 2027
1 objeto inmobiliario 1
El complejo residencial Dumidran 149-5 es un moderno proyecto boutique en Tivat, situado en la zona de Mrcevac, no lejos del centro de la ciudad, Porto Montenegro, y Tivat Aeropuerto Internacional. El proyecto incluye sólo 5 apartamentos, garantizando privacidad, comodidad y un ambiente tran…
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MD Realty
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Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
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Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Montenegro
de
$750,771
Año de construcción 2020
Número de plantas 5
Complejo residencial de primera construcción con piscina.Un nuevo complejo residencial premium en la pintoresca ciudad de Djenovici en el Herceg Novi riviera. Las ventanas panorámicas ofrecen impresionantes vistas al mar, las montañas y el exclusivo proyecto Portonovi.En el territorio cerrad…
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Complejo residencial Centrale
Complejo residencial Centrale
Complejo residencial Centrale
Complejo residencial Centrale
Complejo residencial Centrale
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Complejo residencial Centrale
, Montenegro
de
$363,238
Año de construcción 2026
Área 39–97 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Centrale — el nuevo centro de la vida en Luštica Bay Centrale en la Bahía de Luštica es un distrito creado no como un centro turístico clásico junto al mar, sino como un centro mediterráneo de pleno derecho para vivir todo el año. Todo aquí está construido alrededor de la comodidad diaria: c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
39.2 – 69.0
363,532 – 525,102
Apartamentos 2 habitaciones
96.9
750,145
Agencia
MD Realty
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Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
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Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Montenegro
de
$173,587
Año de construcción 2027
Área 41–51 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Crowne Plaza Kolašin es un hotel turístico de primera calidad gestionado por una marca internacional, situado en el corazón de Kolašin. El proyecto se está desarrollando como un moderno centro de bienestar montañoso, centrado en la recreación durante todo el año, el turismo de bienestar y la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.5
275,969
Negocio listo
50.9
346,783
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Donja Lastva, Montenegro
de
$159,841
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
En la pintoresca zona de Donja Lastva, situada en la ciudad de Tivat, se planea construir una mini-ciudad exclusiva que consta de dieciséis casas. Este complejo destaca por su excelente ubicación, incluyendo su proximidad a Porto Montenegro, así como escuelas y jardines de infancia, lo que l…
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MD Realty
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Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
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Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$312,902
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 56–102 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Este es un moderno complejo residencial en el corazón de Tivat, situado justo enfrente de un parque verde con callejuelas y playas. El proyecto combina la comodidad de la vida urbana con la proximidad de la naturaleza, creando un espacio único para la vida, la relajación y la armonía.Arquite…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0
317,420
Apartamentos 2 habitaciones
101.0 – 102.0
460,836 – 478,653
Agencia
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Idiomas hablados
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Complejo residencial Riverside
Complejo residencial Riverside
Complejo residencial Riverside
Complejo residencial Riverside
Complejo residencial Riverside
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Complejo residencial Riverside
Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
de
$280,226
Año de construcción 2024
Área 100 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Riverside es un complejo residencial en la zona de Igalo, junto a la costa de Herceg Novi y el paseo marítimo Adriático. El proyecto se encuentra cerca del mar y junto al Instituto Dr. Simo Milošević, uno de los centros médicos y de rehabilitación más famosos de Montenegro. Debido a su ubica…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
418,224
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
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Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$398,638
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
New Gated Cottage Community con 30 Homes, Situado a 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac.La superficie total del complejo es de 23.000 m2. Todas las casas ofrecen vistas panorámicas de la Bahía Tivat.Los siguientes hogares están disponibles para la venta:• Adosado de dos pisos (Ti…
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Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
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Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
de
$184,879
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Eva Residence building is located in nicest and quiet area of Tivat city (Montenegro)surrounded with luxurious villas and residential complex . Building consist 10 apartments of which is 6 one bedroom , 3 duplex two bedroom and 1 penthouse with two bedroom and roof top terrace .    …
Desarrollador
Kraft Construction
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Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
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Tivat, Montenegro
de
$236,791
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
TivatApartamentos en venta en un Complejo Exclusivo, a pocos minutos a pie de Porto Montenegro y el centro de Tivat.Características:Vistas del verde Župa ParkArquitectura moderna perfectamente integrada en la naturalezaApartamentos amplios y luminosos con terrazasComplejo cerrado con diseño …
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DOO MNG Built
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Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Przno, Montenegro
de
$326,914
Año de construcción 2026
1 objeto inmobiliario 1
Alivia Hotel & Residences es un complejo premium de apartamentos e infraestructura hotelera situado cerca de Sveti Stefan en la Budva Riviera. El proyecto combina oportunidades de residencia personal, vacaciones al lado del mar e ingresos de alquiler en una de las zonas más prestigiosas de l…
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Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac
Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac
Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac
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Donji Orahovac, Montenegro
de
$167,657
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 43–56 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial con vista al mar en OrahovacUn exclusivo complejo residencial de baja densidad situado en una tranquila zona costera de Montenegro, a solo 200 metros del mar azul. El proyecto es идеально adaptado tanto para la inversión como para los ingresos de alquiler, así como para …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
223,889
Apartamentos 2 habitaciones
56.0
265,436
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Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
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Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
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Dobrota, Montenegro
de
$1,82M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Una villa de alta gama en construcción en la Bahía de Kotor, que consta de 6 villas con vistas panorámicas a la Bahía.Cada villa ofrece una mezcla de modernas comodidades y arquitectura tradicional Montenegrin, situada en un telón de fondo del Mar Adriático y las montañas, con impresionantes…
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Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
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Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Montenegro
de
$360,758
Número de plantas 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
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Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
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Kumbor, Montenegro
de
$407,160
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en un nuevo complejo en la mejor ubicación del Herceg Novi Riviera, a 150 metros del mar y del proyecto Portonovi. Magníficas vistas del mar rodeadas de naturaleza intacta, seguridad de las 24 horas y compleja infraestructura harán que su estancia sea cómoda e inolvidab…
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Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
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Budva, Montenegro
de
$885,113
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
Área 87–172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo hotel de lujo de 5 estrellas se encuentra en Budva, Montenegro a 10 metros del mar. El sello distintivo del complejo es su ubicación exclusiva en primera línea, ventanas panorámicas con vistas al mar, y la presencia de su propia infraestructura.En total, el hotel cuenta con 88 habit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
87.0
1,21M
Apartamentos 3 habitaciones
172.0
2,43M
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Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
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Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
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Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
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Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Budva, Montenegro
de
$198,511
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
En Budva, en la zona de Dubovica Luxury, se lanzó un nuevo proyecto residencial, que combina un alto nivel de confort y excelente ubicación - a poca distancia están la Universidad y el moderno centro comercial Mega Mall.El complejo está diseñado para 38 apartamentos de varios tipos: desde es…
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MD Realty
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Complejo residencial Heights
Complejo residencial Heights
Complejo residencial Heights
Complejo residencial Heights
Complejo residencial Heights
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Complejo residencial Heights
, Montenegro
de
$449,723
Año de construcción 2028
Área 45–108 m²
4 objetos inmobiliarios 4
HEIGHTS - Residencias panorámicas sobre Marina Village en Luštica Bay HEIGHTS es una nueva zona residencial dentro de Luštica Bay, situada en una colina entre el distrito central y el primer campo de golf de Montenegro por Gary Player Design. Gracias a su ubicación única, las residencias ofr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.8
609,349
Apartamentos 2 habitaciones
92.4
834,392
Apartamentos 3 habitaciones
107.9
994,808
Piso independiente
44.5
450,087
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
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Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
de
$1,70M
Año de construcción 2027
Presentando Synchro Yards - el nuevo y esperado barrio residencial de Porto Montenegro, diseñado para aquellos que aprecian el lujo, la comodidad y la inspiración.Situado en el paseo marítimo, justo al lado del agua, esta zona está destinada a convertirse en la opción número uno en popularid…
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Kolasin, Montenegro
de
$483,975
VAT
Opciones de acabado Con acabado
BUY CON CRYPTO - ganar en euros! Inversiones fiables con ingresos garantizados.Mountain Retreat by Dukley — su casa de montaña que genera ingresos.La región septentrional de Montenegro es una prioridad del programa de desarrollo gubernamental, asegurando el flujo turístico durante todo el añ…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
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Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Montenegro
de
$491,351
Año de construcción 2016
Número de plantas 2
Área 70–338 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
571,264
Apartamentos 2 habitaciones
83.0 – 118.0
673,400 – 1,57M
Villa
184.0 – 338.0
2,53M – 3,97M
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Complejo residencial Belvedere Residence
Complejo residencial Belvedere Residence
Complejo residencial Belvedere Residence
Complejo residencial Belvedere Residence
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Complejo residencial Belvedere Residence
Boreti, Montenegro
de
$100,323
Área 27–199 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El Belvedere Residence en Bečići es un moderno complejo residencial en la Riviera Budva, situado a unos 3 km de Budva, a poca distancia del mar, el paseo marítimo y toda la infraestructura turística de la zona. El complejo se abrió en 2016 y se percibe no sólo como un lugar para vacaciones d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
256,203
Apartamentos 2 habitaciones
95.0 – 96.0
421,235 – 444,317
Apartamento
36.0
171,956
Piso independiente
27.0
111,945
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$163,012
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Un nuevo complejo residencial en el corazón del pintoresco suburbio de Tivat, a pocos minutos en coche del centro de la ciudad.El complejo consta de seis edificios únicos que comprenden 54 apartamentos de 37 a 76 m2, ofreciendo una amplia variedad de diseños adecuados tanto para la vida indi…
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Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
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Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Budva, Montenegro
de
$217,976
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 53–78 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos con vistas al mar en Budva.Un exclusivo complejo residencial situado en la zona más prestigiosa de Budva, a solo 550 metros de la playa. El complejo combina diseño mediterráneo moderno, tecnologías avanzadas de construcción y máxima comodidad para vivir y relajarse.Característic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
210,827
Apartamentos 2 habitaciones
78.0
316,519
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Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
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Radovici, Montenegro
de
$1,00M
Número de plantas 2
Bienvenido al primer complejo de golf con un campo de golf de 18 hoyos en Montenegro - The Peaks Lustica Bay!Este lugar único ofrece condiciones perfectas para los golfistas de todos los niveles. Diseñado en colaboración con el renombrado diseñador Gary Player, el campo de golf Peaks impresi…
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Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
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Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
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Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
de
$225,936
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 54 m²
1 objeto inmobiliario 1
Moderno complejo residencial en Risan, Bahía de Kotor.Un nuevo complejo residencial situado en la ciudad de Risan, una de las ciudades más antiguas de Montenegro, con un rico patrimonio histórico. Está situado en la pintoresca parte noroeste de la bahía de Kotor. El ambiente tranquilo, la pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
54.3
187,894
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Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
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Residencia Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
de
$405,029
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Nos complace presentar a su atención un exclusivo complejo residencial premium situado en el pintoresco suburbio de Tivat, en Donja Lastva. Sólo 7 apartamentos en un área protegida cerrada garantizan un alto nivel de privacidad y comodidad.Las ventajas del complejo:Ubicación: primera costa, …
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Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
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Complejo residencial Kub
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial en la costa adriáticaUn complejo residencial de nueva generación. La arquitectura del proyecto está inscrita armoniosamente en el paisaje natural, creando un ambiente de calma y coziness. La mañana aquí comienza con los colores brillantes del amanecer sobre el ma…
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Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
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Rafailovici, Montenegro
de
$304,845
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
1 objeto inmobiliario 1
Complejo frente al mar de lujo en Becici, BudvaUbicación: Becici, Budva, MontenegroSuperficie total: 40.800 m2Formato: 142 residencias y 154 habitaciones de hotelUn desarrollador confiable con un historial comprobado de proyectos exitosos en Montenegro.Perfecta mezcla de lujo costero, comodi…
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1 2

Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Montenegro

¿Cuáles son los precios medios por metro cuadrado en obra nueva en Montenegro?

El metro cuadrado habitable es más caro en los centros turísticos populares: Kotor y Becici. Aquí su precio medio es de 3000 euros. En otras ciudades, los precios oscilan entre los 700 y los 2000 euros. El precio de las propiedades depende de su ubicación. Cuanto más cerca están de las zonas de playa, más caras serán.

¿Qué ventajas puede esperar después de comprar un apartamento en un edificio nuevo en Montenegro?

La nueva vivienda se distingue por una serie de comodidades: diseños originales, acabados de alta calidad, amplio espacio habitable. Al adquirir una propiedad a cualquier precio, los propietarios reciben un permiso de residencia montenegrino, que les permite permanecer legalmente en el país.

¿En qué ciudades montenegrinas hay mayor demanda de bienes raíces?

Para pasar las vacaciones en un resort, los compradores eligen Kotor y Herceg Novi. Los apartamentos y villas se venden bien aquí. Para la residencia permanente, se trasladan más a la capital del país - Podgorica.

¿Qué documentos se necesitan para comprar un apartamento de obra nueva en Montenegro?

Los compradores extranjeros solo necesitan un pasaporte. Si los apartamentos en complejos residenciales en Montenegro son comprado por una entidad legal, esta deberá proporcionar la documentación legal correspondiente.
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