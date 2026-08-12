El metro cuadrado habitable es más caro en los centros turísticos populares: Kotor y Becici. Aquí su precio medio es de 3000 euros. En otras ciudades, los precios oscilan entre los 700 y los 2000 euros. El precio de las propiedades depende de su ubicación. Cuanto más cerca están de las zonas de playa, más caras serán.