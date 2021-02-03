Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys

Ubicación: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro

Tipo de edificio: Hotel & complejo residencial

Altitud: 1.450 metros sobre el nivel del mar

Total Unidades: 193 unidades de alojamiento (77 residencias disponibles para compra)

Acerca del desarrollo

Hotel Kilimanjaro es el edificio insignia en el corazón de K1450 Nest — el pueblo principal dentro de Kolašin Valleys resort. Situado a 1.450 metros sobre el nivel del mar, el hotel combina infraestructura de hospitalidad premium con oportunidades de propiedad privada, creando una vibrante comunidad alpina con acceso inmediato a pistas de esquí.

El edificio forma parte del plan maestro Kolašin Valleys de Ecosign (Whistler Blackcomb), que ofrece acceso al esquí / esquí dentro del mayor desarrollo de la montaña en los Balcanes. El Hotel Kilimanjaro es el centro social y comercial de 1450 Village, con 14 espacios al por menor, dos restaurantes gourmet, un bar elegante, discoteca y servicios de hotel completos.

Todas las residencias se entregan totalmente amuebladas y llave en mano, con materiales naturales (piedra, madera), calefacción por suelo radiante, electrodomésticos premium y vistas a la montaña o la pista de esquí.

Unidades disponibles

Estudios: 36–46 m2 Silencio desde 250.000 €

1 dormitorio: 46–50 m2 Silencio desde €272,100

2 dormitorios: 60–77 m2 Silencio desde 358.980 € hasta 459.660 €

Todas las unidades entregadas totalmente amuebladas y llave en mano (cocina equipada, acabados premium, calefacción por suelo radiante, almacenamiento incorporado).

Características clave

✓ Acceso directo al esquí/salida

✓ Servicios de gestión y conserjería

✓ Programa de alquiler opcional con gestión de rendimiento profesional

✓ On-site: 2 restaurantes, bar, discoteca, 14 espacios al por menor

✓ Uso durante todo el año: esquí en invierno, clima fresco alpino en verano (18–24°C)

✓ Ubicación central dentro de 1450 Village (centro principal de resort)

Beneficios de inversión