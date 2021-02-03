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Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$161,692
VAT
de
$32/m²
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9
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ID: 35421
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Andrijevica

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

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Hotel C Residences – Montaña de lujo Viviendo Silencio Kolašin Valles

Ubicación: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro
Tipo de edificio: Esquí/esquí fuera de hotel " residencias de marca
Altitud: 1.450 metros sobre el nivel del mar
Spa & Wellness: 1.000 m2 exclusivo

Acerca del desarrollo

Hotel C es un emblemático edificio residencial y hospitalario situado en el corazón de 1450 Village, el vibrante centro social y comercial de Kolašin Valleys. Situado a 1,450 metros sobre el nivel del mar, el edificio ofrece acceso inmediato a ascensores de esquí, restaurantes, salones après-ski, e instalaciones al por menor, manteniendo la tranquilidad y la belleza natural de los Alpes Montenegrin.

El edificio cuenta con un spa de 1.000 m2 y un centro de bienestar, uno de los más grandes del complejo, que ofrece a los residentes y a los huéspedes una amplia gama de tratamientos, instalaciones termales, piscinas cubiertas, saunas y zonas de relajación. Este posiciona al Hotel C como una residencia centrada en el bienestar dentro del plan maestro más amplio de Kolašin Valleys.

Como parte del complejo masterplanned por Ecosign (Whistler Blackcomb), Hotel C ofrece acceso al esquí / esquí fuera, acabados premium y servicios profesionales de calidad hotelera, creando una mezcla perfecta de propiedad privada y vida en resort.

Características del edificio

Spa & Wellness (1,000 m2):

  • Piscina cubierta climatizada
  • Zonas termales (saunas, salas de vapor, fuentes de hielo)
  • Salas de tratamiento y masajes
  • Salas de relajación con vistas a la montaña
  • Conserje profesional de bienestar

Servicios On-Site:

  • recepción 24 horas y conserje
  • Servicio de limpieza y ropa de cama
  • Cuarto de esquí y almacenamiento de equipos
  • Restaurantes y cafetería (planta baja)
  • Acceso directo a pistas de esquí

Vida de año:

  • Invierno: Acceso al esquí / esquí-out, pistas acolchadas, atmósfera après-ski
  • Verano: Clima alpino (18–24°C), rutas de senderismo, bienestar al aire libre

Tipos de residencia

Los estudios, apartamentos de 1 dormitorio y 2 dormitorios se entregan totalmente amueblados y llave en mano:

  • Electrodomésticos de cocina premium (integrados)
  • Calefacción por suelo radiante
  • Materiales naturales (piedras, acabados de madera)
  • armarios empotrados y almacenamiento
  • Ventanas de suelo a techo con vistas a la montaña

Programa de gestión de alquileres opcional disponible para los propietarios que buscan generación de ingresos.

Aspectos destacados de las inversiones

  • Ubicación central dentro de 1450 Village (centro principal de resort)
  • Amplia instalación de spa en el complejo (1,000 m2)
  • Gestión y servicios hoteleros profesionales
  • No hay restricciones a la propiedad extranjera
  • Sin impuesto sobre la propiedad, sin impuesto sobre la herencia
  • A 45 minutos del aeropuerto de Podgorica (autovía directa)
  • Montenegro en la vía de adhesión a la UE

Localización en el mapa

Municipio de Andrijevica, Montenegro
Alimentación

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