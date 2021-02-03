Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Hotel C Residences – Montaña de lujo Viviendo Silencio Kolašin Valles
Ubicación: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro
Tipo de edificio: Esquí/esquí fuera de hotel " residencias de marca
Altitud: 1.450 metros sobre el nivel del mar
Spa & Wellness: 1.000 m2 exclusivo
Acerca del desarrollo
Hotel C es un emblemático edificio residencial y hospitalario situado en el corazón de 1450 Village, el vibrante centro social y comercial de Kolašin Valleys. Situado a 1,450 metros sobre el nivel del mar, el edificio ofrece acceso inmediato a ascensores de esquí, restaurantes, salones après-ski, e instalaciones al por menor, manteniendo la tranquilidad y la belleza natural de los Alpes Montenegrin.
El edificio cuenta con un spa de 1.000 m2 y un centro de bienestar, uno de los más grandes del complejo, que ofrece a los residentes y a los huéspedes una amplia gama de tratamientos, instalaciones termales, piscinas cubiertas, saunas y zonas de relajación. Este posiciona al Hotel C como una residencia centrada en el bienestar dentro del plan maestro más amplio de Kolašin Valleys.
Como parte del complejo masterplanned por Ecosign (Whistler Blackcomb), Hotel C ofrece acceso al esquí / esquí fuera, acabados premium y servicios profesionales de calidad hotelera, creando una mezcla perfecta de propiedad privada y vida en resort.
Características del edificio
Spa & Wellness (1,000 m2):
Servicios On-Site:
Vida de año:
Tipos de residencia
Los estudios, apartamentos de 1 dormitorio y 2 dormitorios se entregan totalmente amueblados y llave en mano:
Programa de gestión de alquileres opcional disponible para los propietarios que buscan generación de ingresos.
Aspectos destacados de las inversiones