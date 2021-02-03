Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Hotel C Residences – Montaña de lujo Viviendo Silencio Kolašin Valles

Ubicación: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro

Tipo de edificio: Esquí/esquí fuera de hotel " residencias de marca

Altitud: 1.450 metros sobre el nivel del mar

Spa & Wellness: 1.000 m2 exclusivo

Acerca del desarrollo

Hotel C es un emblemático edificio residencial y hospitalario situado en el corazón de 1450 Village, el vibrante centro social y comercial de Kolašin Valleys. Situado a 1,450 metros sobre el nivel del mar, el edificio ofrece acceso inmediato a ascensores de esquí, restaurantes, salones après-ski, e instalaciones al por menor, manteniendo la tranquilidad y la belleza natural de los Alpes Montenegrin.

El edificio cuenta con un spa de 1.000 m2 y un centro de bienestar, uno de los más grandes del complejo, que ofrece a los residentes y a los huéspedes una amplia gama de tratamientos, instalaciones termales, piscinas cubiertas, saunas y zonas de relajación. Este posiciona al Hotel C como una residencia centrada en el bienestar dentro del plan maestro más amplio de Kolašin Valleys.

Como parte del complejo masterplanned por Ecosign (Whistler Blackcomb), Hotel C ofrece acceso al esquí / esquí fuera, acabados premium y servicios profesionales de calidad hotelera, creando una mezcla perfecta de propiedad privada y vida en resort.

Características del edificio

Spa & Wellness (1,000 m2):

Piscina cubierta climatizada

Zonas termales (saunas, salas de vapor, fuentes de hielo)

Salas de tratamiento y masajes

Salas de relajación con vistas a la montaña

Conserje profesional de bienestar

Servicios On-Site:

recepción 24 horas y conserje

Servicio de limpieza y ropa de cama

Cuarto de esquí y almacenamiento de equipos

Restaurantes y cafetería (planta baja)

Acceso directo a pistas de esquí

Vida de año:

Invierno: Acceso al esquí / esquí-out, pistas acolchadas, atmósfera après-ski

Verano: Clima alpino (18–24°C), rutas de senderismo, bienestar al aire libre

Tipos de residencia

Los estudios, apartamentos de 1 dormitorio y 2 dormitorios se entregan totalmente amueblados y llave en mano:

Electrodomésticos de cocina premium (integrados)

Calefacción por suelo radiante

Materiales naturales (piedras, acabados de madera)

armarios empotrados y almacenamiento

Ventanas de suelo a techo con vistas a la montaña

Programa de gestión de alquileres opcional disponible para los propietarios que buscan generación de ingresos.

Aspectos destacados de las inversiones