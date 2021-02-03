Complejo residencial Anatolia Becici

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Anatolia es un moderno complejo residencial en el pueblo de Becici, en la Riviera Budva, situado en una leve elevación de 300 a 400 metros del mar. El proyecto une cuatro edificios de alturas variables y combina infraestructura interna desarrollada, vistas panorámicas del mar y las montañas, así como una ubicación conveniente cerca de la playa y el centro de Becici.
El complejo incluye cuatro edificios (Anatolia 1, 2, 3 y 4) que van de cinco a siete historias, totalmente construidos y listos para la ocupación. Las unidades disponibles van desde estudios hasta apartamentos de dos dormitorios, cada uno con su propia terraza privada.
Infraestructura:
Piscina exterior Parking subterráneo con ascensores Paneles solares para alimentación de áreas comunes Zonas de juegos y zonas de recreación Restaurante minimercadoVídeo vigilancia y territorio asegurado Plazas de aparcamiento disponibles para la compra: 27.000 €-30,000 Ubicación:
Playa Becici – unos 300–400 mBudva Ciudad vieja – unos 3 kmTivat Aeropuerto – unos 30 minutos Aeropuerto de Podgorica - unos 60 minutos Potencial de inversión:
Anatolia está diseñada inicialmente para dos formatos de uso: residencia permanente por el mar y alquiler de apartamentos de temporada durante la temporada alta de turismo en Becici. La infraestructura interna desarrollada, la proximidad a la playa y el centro de la aldea apoyan la demanda estable de ambos compradores en busca de su propia residencia y arrendatarios, haciendo del complejo un atractivo objeto de inversión.
Localización en el mapa
Boreti, Montenegro
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo