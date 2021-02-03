Complejo residencial Anatolia Becici

Anatolia es un moderno complejo residencial en el pueblo de Becici, en la Riviera Budva, situado en una leve elevación de 300 a 400 metros del mar. El proyecto une cuatro edificios de alturas variables y combina infraestructura interna desarrollada, vistas panorámicas del mar y las montañas, así como una ubicación conveniente cerca de la playa y el centro de Becici. El complejo incluye cuatro edificios (Anatolia 1, 2, 3 y 4) que van de cinco a siete historias, totalmente construidos y listos para la ocupación. Las unidades disponibles van desde estudios hasta apartamentos de dos dormitorios, cada uno con su propia terraza privada. Infraestructura: Piscina exterior Parking subterráneo con ascensores Paneles solares para alimentación de áreas comunes Zonas de juegos y zonas de recreación Restaurante minimercadoVídeo vigilancia y territorio asegurado Plazas de aparcamiento disponibles para la compra: 27.000 €-30,000 Ubicación: Playa Becici – unos 300–400 mBudva Ciudad vieja – unos 3 kmTivat Aeropuerto – unos 30 minutos Aeropuerto de Podgorica - unos 60 minutos Potencial de inversión: Anatolia está diseñada inicialmente para dos formatos de uso: residencia permanente por el mar y alquiler de apartamentos de temporada durante la temporada alta de turismo en Becici. La infraestructura interna desarrollada, la proximidad a la playa y el centro de la aldea apoyan la demanda estable de ambos compradores en busca de su propia residencia y arrendatarios, haciendo del complejo un atractivo objeto de inversión.