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Complejo residencial Anatolia Becici

Boreti, Montenegro
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ID: 38149
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 33
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Boreti
  • Dirección
    XLIV ulica, s42 anatolia Voronka 4

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2021

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Anatolia es un moderno complejo residencial en el pueblo de Becici, en la Riviera Budva, situado en una leve elevación de 300 a 400 metros del mar. El proyecto une cuatro edificios de alturas variables y combina infraestructura interna desarrollada, vistas panorámicas del mar y las montañas, así como una ubicación conveniente cerca de la playa y el centro de Becici. El complejo incluye cuatro edificios (Anatolia 1, 2, 3 y 4) que van de cinco a siete historias, totalmente construidos y listos para la ocupación. Las unidades disponibles van desde estudios hasta apartamentos de dos dormitorios, cada uno con su propia terraza privada. Infraestructura: Piscina exterior Parking subterráneo con ascensores Paneles solares para alimentación de áreas comunes Zonas de juegos y zonas de recreación Restaurante minimercadoVídeo vigilancia y territorio asegurado Plazas de aparcamiento disponibles para la compra: 27.000 €-30,000 Ubicación: Playa Becici – unos 300–400 mBudva Ciudad vieja – unos 3 kmTivat Aeropuerto – unos 30 minutos Aeropuerto de Podgorica - unos 60 minutos Potencial de inversión: Anatolia está diseñada inicialmente para dos formatos de uso: residencia permanente por el mar y alquiler de apartamentos de temporada durante la temporada alta de turismo en Becici. La infraestructura interna desarrollada, la proximidad a la playa y el centro de la aldea apoyan la demanda estable de ambos compradores en busca de su propia residencia y arrendatarios, haciendo del complejo un atractivo objeto de inversión.

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