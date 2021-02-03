Piso en edificio nuevo FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

¡Por la venta! Apartamentos con vista directa al mar en Bečići!

Un nuevo edificio residencial completado en 2020: construcción de alta calidad en una zona moderna cerca del complejo Monte Dreams. El edificio está ocupado un 80%.

El mar está a sólo 800 m, con tiendas y toda la infraestructura necesaria cerca.

Opciones disponibles:

• Apartamento de 1 dormitorio - 51 m2, precio 132 600 € (2600 €/м2)

• Apartamento de 2 dormitorios - 63 m2, precio 166 900 € (2650 €/м2)

No hay precios en el mercado ni siquiera para edificios en construcción. ¡Deprisa, solo quedan unos cuantos apartamentos!

Los apartamentos ofrecen una vista panorámica directa del Mar Adriático.

Las unidades están completamente listas para vivir: sólo se necesita la instalación de una cocina integrada y muebles.

Nuestra agencia ofrece servicios para el mobiliario y la gestión de su propiedad, desde el diseño interior hasta la gestión del alquiler.

Contacta con nosotros hoy y elige tu apartamento de ensueño en Bečići!