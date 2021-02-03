  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Becici
  Piso en edificio nuevo FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

Piso en edificio nuevo FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

Becici, Montenegro
de
$152,798
de
$2,996/m²
;
10
ID: 32929
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/11/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Becici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

¡Por la venta! Apartamentos con vista directa al mar en Bečići!

Un nuevo edificio residencial completado en 2020: construcción de alta calidad en una zona moderna cerca del complejo Monte Dreams. El edificio está ocupado un 80%.
El mar está a sólo 800 m, con tiendas y toda la infraestructura necesaria cerca.

Opciones disponibles:
• Apartamento de 1 dormitorio - 51 m2, precio 132 600 € (2600 €/м2)
• Apartamento de 2 dormitorios - 63 m2, precio 166 900 € (2650 €/м2)

No hay precios en el mercado ni siquiera para edificios en construcción. ¡Deprisa, solo quedan unos cuantos apartamentos!

Los apartamentos ofrecen una vista panorámica directa del Mar Adriático.

Las unidades están completamente listas para vivir: sólo se necesita la instalación de una cocina integrada y muebles.

Nuestra agencia ofrece servicios para el mobiliario y la gestión de su propiedad, desde el diseño interior hasta la gestión del alquiler.

Contacta con nosotros hoy y elige tu apartamento de ensueño en Bečići!

Becici, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Escribir en Telegram
