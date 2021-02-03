Complejo residencial Parkside Residence

Parkside Residences complejo residencial, situado en la zona de Mrcevac, Tivat. El proyecto está situado en una elevación en medio de vegetación mediterránea, a unos 2 km del centro de la ciudad y cerca de la costa de la bahía de Tivat. Gracias a su ubicación a una altitud de unos 100 metros sobre el nivel del mar, la mayoría de las residencias están orientadas hacia las vistas panorámicas del mar, el parque y las montañas. El complejo combina el formato inmobiliario urbano con un ambiente más tranquilo y privado. No hay denso desarrollo de primera línea o ruido turístico desde el centro de Tivat, sin embargo el viaje al paseo marítimo, restaurantes, y Porto Montenegro toma sólo unos minutos. Características clave del complejo: 3 edificios residenciales: A, B y Cformats que van desde estudios hasta apartamentos de 2 dormitorios locales comerciales en las plantas de tierra Estacionamientos subterráneos habitaciones entrada a los complejos territorios Edificios residenciales con una altura de Planta Baja + 4 plantas arquitectura moderna con glaciar panorámicas acabado interior de la construcción de apartamentos terminada para finales de 2027 Infraestructura plegable: piscina al aire libre piscinapanoramic azotea en el edificio Bfitness roomjogging trackchildren's playgroundreceptionCCTV videovigilanciaManagement company of the complex supermercado on-sitepharmacycommercial premises for residents' daily infrastructure Acerca de los apartamentos: Los diseños están diseñados con énfasis en iluminación natural, grandes ventanas y vistas abiertas de la bahía y el paisaje de montaña de Tivat. Los acabados incluyen: Transportador A+ Sistema de calefacción y aire acondicionadoFrench parquetaluminio de madera doble acristalamiento Cerámica italiana en cocinas y baños Laufen sanitary ware Paquetes de grifería Hansgrohe disponibles bajo petición Sobre el área Tivat: Tivat es considerada una de las ciudades más buscadas en la costa de Montenegro debido a su infraestructura moderna, puerto deportivo internacional y demanda anual de bienes raíces. Cerca se encuentra Porto Montenegro, el mayor complejo de yates premium del país con restaurantes, boutiques, infraestructura deportiva y un paseo marítimo. Ubicación: Centro de Tivat - unos 2 kmPorto Montenegro - unos 2,5 kmssea y paseo marítimo - unos 800 mbeaches - unos 800 mTivat Airport - unos 1.3 kmDubrovnik Airport - unos 52 kmPodgorica Airport - unos 88 km potencial de inversión: Tivat sigue siendo uno de los mercados de bienes raíces más activos de Montenegro debido al desarrollo de Porto Montenegro, un número limitado de nuevos proyectos y una demanda internacional estable. El complejo está orientado tanto a la compra de residencia permanente como de inversiones para alquiler posterior. El formato de un moderno complejo residencial con su propia infraestructura y proximidad al aeropuerto hace que la propiedad sea atractiva para las inversiones a largo plazo.