  2. Montenegro
  3. Dobrota
  High-end villa community in the best location of the Kotor Bay

Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay

Dobrota, Montenegro
$1,90M
18
ID: 27492
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2488
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/8/25

Localización

Dobrota, Montenegro
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Ciudad
    Dobrota

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Una villa de alta gama en construcción en la Bahía de Kotor, que consta de 6 villas con vistas panorámicas a la Bahía.

Cada villa ofrece una mezcla de modernas comodidades y arquitectura tradicional Montenegrin, situada en un telón de fondo del Mar Adriático y las montañas, con impresionantes vistas de la magnífica bahía de Kotor y la belleza natural circundante.

Todas las villas cuentan con:

· amplios espacios de vida diseñados con una estética moderna y conservando elementos de la arquitectura tradicional montenegrina.

· Acabados de alta gama con materiales de primera mano

· Cocinas de diseño italiano con electrodomésticos premium

· Calefacción por suelo radiante eléctrica

· garajes / estacionamientos cubiertos

· grandes piscinas infinitas & patios

· habitaciones extras (patio/palabra de bodega/lavadero/estoraje)

El desarrollador ofrece opciones flexibles de pago diferido sin intereses de hasta 4 años, con el pago de mero 20%.

El proyecto ofrece una experiencia de estilo de vida exclusiva que integra armoniosamente el lujo moderno con el rico patrimonio cultural y la belleza natural de Montenegro.

Con el encantador casco antiguo de Kotor cerca, los residentes de la comunidad tienen la oportunidad de sumergirse en la vibrante historia y cultura de Montenegro.

Poseer una villa en no es sólo una opción de estilo de vida sino también una inversión gratificante, gracias a la popularidad de Kotor Bay y el potencial de la zona para altos ingresos de alquiler y apreciación de la propiedad.

¡Experimente un estilo de vida que combina armoniosamente el patrimonio cultural y la belleza natural de Montenegro con la vida moderna de lujo!

Localización en el mapa

Dobrota, Montenegro

