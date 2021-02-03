  1. Realting.com
Complejo residencial New Residential Complex in Dubovica Budva

Budva, Montenegro
$100,657
Última actualización: 18/9/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Nuevo Complejo Residencial en Dubovica Budva

El complejo se encuentra en la prestigiosa zona de Dubovica. En las inmediaciones encontrará el centro de la ciudad, las playas de Slovenska y Mogren, Bečići y el distrito de Rozino.

Sobre el Complejo:
• Desarrollo moderno compuesto por 5 edificios residenciales
• Sólo 34 apartamentos en cada edificio
• Diseños bien diseñados y acabados llave en mano
• Amplias terrazas con vistas al mar y a la ciudad
• Alta calidad de construcción siguiendo estándares europeos.

Infraestructura compleja:
• Piscina exterior
• Espacio moderno de fitness y yoga
• Espacioso centro de SPA
• Estacionamiento subterráneo
• Territorio paisajístico y asegurado.

Fecha final: 2027 de junio.

Condiciones de pago:
• 50% - primera entrega
• 25% - al terminar las obras estructurales
• 10% - después de las obras de fachada
• 10% - después de la instalación de baldosas
• 5% - en la entrega de llaves.

Ventajas:
• Plan de instalación sin intereses de 2 años
• Crecimiento previsto del precio del 30-40% después de la terminación
• La tierra es propiedad del inversor, garantizando la seguridad jurídica y financiera.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

