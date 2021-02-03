Complejo residencial A STAR BAY

  1. Realting.com
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Ciudad
    Prcanj

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

🌊 Inversión exclusiva en Prchan - a sólo 80 metros del mar!

La construcción de un complejo residencial único se completa en uno de los lugares más prestigiosos de Montenegro - en la ciudad de Prchan, justo a la orilla de la bahía de Boko-Kotor.

📈 Esto no es sólo inmobiliaria – es una inversión lista con crecimiento garantizado en valor y alto potencial de alquiler:
Suministro limitado en la primera línea del mar, sólo quedan algunos apartamentos
• aumento anual de los precios de propiedad en la región;
• alta demanda entre turistas y conocedores de descanso aislado.

🏡 El complejo consta de dos edificios modernos, hechos en un estilo que combina la elegancia de la arquitectura moderna y la atmósfera del Adriático. Cada apartamento - con ventanas panorámicas y una terraza, que ofrece una impresionante vista de la bahía.

🌿 En el territorio hay un diseño de paisaje profesional que crea la sensación de un oasis cerrado junto al mar.

🗓 La fecha de finalización es Febrero 2026. La compra en la etapa de construcción garantiza las condiciones más favorables y un aumento significativo del valor en el momento de la entrega.

✨ Principales ventajas del proyecto:
• Ubicación única - sólo 80 m al mar
• Especies apartamentos con un panorama de la Bahía de Kotor
Arquitectura moderna + elementos de estilo mediterráneo
• Diseño de paisaje profesional del territorio
• Alto potencial de alquiler e ingresos estables
• Crecimiento de costos tanto durante la construcción como después de la entrega

💎 Este proyecto es la combinación perfecta:
✔ prestigiosa
✔ inversión segura
✔ costero

Inmobiliaria en Prčan es un activo que trabajará para usted.

Edificio "A":

1. Estudio apartamento: 28m2 + 10m2 jardín / terraza - 130 000 euros

2. Apartamento con dormitorio separado: 42m2 - 175.000 euros

3. Apartamento con dos dormitorios: 67m2 - 275.000 euros

Edificio B.

1. Apartamento con dormitorio independiente 51m2 - 245.000 euros.

Localización en el mapa

Prcanj, Montenegro

Reseña en vídeo de complejo residencial A STAR BAY

Realting.com
Ir
