  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Denjasi Cesminovo

Obra nueva en venta en Denjasi Cesminovo

apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
TOP TOP
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Montenegro
de
$297,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerrado de éliteVenta de apartamentos con dormitorio independiente en un complejo privado de clase premium.Perfecto para vivir e invertir.✨ Sobre el complejo:• Territorio cerrado• El aparcamiento está incluido en el precio• Sunset vista gimnasio …
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir