Hoteles en venta en Montenegro

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204 propiedades total found
Hotel 575 m² en Budva, Montenegro
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 575 m²
Número de plantas 5
Presentamos a su atención, negocio listo en Budva. Operating apartamento hotel 950m de la pl…
$1,49M
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Vendedor particular
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Hotel 735 m² en 5, Montenegro
Hotel 735 m²
5, Montenegro
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 18
Área 735 m²
Silencio 735 m2 Silencio 20 habitaciones Silencio 18 baños Silencio sección 425 m2 Silencios…
$1,78M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 242 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 242 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Ofrecemos a la venta un edificio residencial registrado de dos plantas con un local comercia…
$1,68M
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Monteonline
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TekceTekce
Hotel 1 530 m² en Seoca, Montenegro
Hotel 1 530 m²
Seoca, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 530 m²
Una oportunidad excepcional de inversión de hoteles llave en mano en Seoce, Budva, que ofrec…
$1
VAT
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Hotel 200 m² en Becici, Montenegro
Hotel 200 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 9
Área 200 m²
$244,373
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Hotel en Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Este encantador mini hotel ofrece una gran oportunidad de inversión. Con una superficie de 4…
$1,27M
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Аталанта
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Hotel 1 000 m² en Stanisici, Montenegro
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Montenegro
Habitaciones 17
Área 1 000 m²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43M
VAT
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Hotel 560 m² en Bar, Montenegro
Hotel 560 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 560 m²
Bienvenido a un hotel único en el corazón de Sutomore! Esta encantadora propiedad con una su…
$518,201
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Monteonline
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Hotel 100 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 100 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 100 m²
Un local comercial único se vende en el corazón de la antigua ciudad de Herceg Novy! La zona…
$403,045
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Monteonline
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Hotel 1 800 m² en Budva, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 1 800 m²
Presentamos a la venta un proyecto de inversión único que consiste en un complejo residencia…
$3,72M
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Monteonline
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Hotel 345 m² en Becici, Montenegro
Hotel 345 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 345 m²
Un edificio de apartamentos de alta calidad (hotel), ideal para alquilar a turistas o como v…
$994,090
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Hotel en Dobra Voda, Montenegro
Hotel
Dobra Voda, Montenegro
Dormitorios 20
Presentamos una oportunidad única para comprar o asociarnos en un exclusivo hotel de Dobra V…
$4,04M
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Hotel en Becici, Montenegro
Hotel
Becici, Montenegro
Dormitorios 18
Hay un hotel totalmente equipado con restaurante en Bečići, a unos 200 metros del mar. El …
$2,67M
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Hotel 340 m² en Montenegro
Hotel 340 m²
Montenegro
Área 340 m²
K4-015. Mini hotel en el centro de BudvaHotel en venta en Budva, Montenegro. Este luminoso m…
$743,164
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 400 m² en Muo, Montenegro
Hotel 400 m²
Muo, Montenegro
Área 400 m²
Un hotel boutique de nivel europeo, que no tiene análogos en la costa montenegrina. Este es …
$2,56M
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Hotel 222 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 222 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 222 m²
Esta mansión histórica, construida en el siglo XVIII en el estilo gótico, se encuentra en la…
$1,61M
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Hotel 784 m² en Bijela, Montenegro
Hotel 784 m²
Bijela, Montenegro
Habitaciones 24
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 784 m²
Superficie: 784 m2Número total de alojamientos: 12Número de habitaciones: 10Número de aparta…
$3,46M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Hotel 284 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 284 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 284 m²
Precio: 2.520.000 € Living Area: 215 m2Terrace Area: 69 m2 Descubre un lujoso apartamento…
$2,93M
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Hotel 44 m² en Budva, Montenegro
Hotel 44 m²
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Listo - hecho negocio de alquiler es un local comercial en el centro comercial TQ Plaza en l…
$207,280
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Monteonline
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Plaza: 1000 m2Sleepy:18AparcamientoEspecies de mar
$4,05M
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Hotel 270 m² en Montenegro
Hotel 270 m²
Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 3
K4-139. Villa con apartamentos en BudvaVenta de negocio rentable - villa con apartamentos en…
$800,330
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 2 700 m² en Denjasi Cesminovo, Montenegro
Hotel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Área 2 700 m²
Oferta caliente: venta de hoteles en Montenegro - complejo tipo clubEl hotel está situado en…
$2,05M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 330 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 330 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Dos auténticas casas de piedra, restauradas originalmente de acuerdo con los requisitos del …
$2,88M
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Hotel 58 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 58 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Venta de un amplio apartamento de 58 m2 en una de las zonas más populares de Podgorica - Pre…
$208,099
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Hotel 317 m² en Budva, Montenegro
Hotel 317 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 317 m²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33M
VAT
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Hotel 768 m² en Montenegro
Hotel 768 m²
Montenegro
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 15
Área 768 m²
Piso 1
Exclusivo hotel en venta, 768 m2, situado a 200 m del centro de Zlatibor, en la prestigiosa …
$1,73M
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Hotel 1 056 m² en Municipio de Budva, Montenegro
Hotel 1 056 m²
Municipio de Budva, Montenegro
Área 1 056 m²
Número de plantas 2
LOCALACIÓNUbicado en un entorno natural tranquilo dentro del municipio de Budva, este exclus…
$4,59M
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Hotel 1 500 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 500 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 18
Área 1 500 m²
Silencio 18 apartamentos Silencioso piscina Silencio 1500 m2 grossEn venta se ofrece un apar…
$1,76M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 280 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 280 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Una espaciosa villa de tres pisos con piscina y vistas panorámicas al mar en el pueblo. Geno…
$903,973
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Hotel 420 m² en Prcanj, Montenegro
Hotel 420 m²
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 420 m²
una rara finca frente al mar en Prčanj, uno de los pueblos más encantadores de la bahía prot…
$1
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Tipos de propiedades en Montenegro

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