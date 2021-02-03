Complejo residencial Horizon

Bahía Lustica - Horizon Horizon es una nueva zona residencial premium dentro de Luštica Bay, situada en una colina entre el Mar Adriático y el futuro campo de golf de campeonato. El proyecto se concibe como comunidad mediterránea privada con vistas panorámicas al mar, el puerto deportivo y los paisajes naturales de la península de Luštica. Las residencias horizontales se organizan en una cascada por la ladera, por lo que casi todas las unidades ofrecen vistas al mar y la Bahía Luštica. La arquitectura combina piedra natural, madera, tonos naturales claros y acristalamiento panorámico, creando un estilo mediterráneo moderno con alta privacidad e integración en la naturaleza circundante. Horizon formará parte de uno de los proyectos más grandes y prestigiosos del Adriático — Bahía Luštica. El complejo se está desarrollando como una ciudad costera con su propio puerto deportivo, playas, hoteles, infraestructura deportiva, restaurantes y un campo de golf de clase mundial. Hasta la fecha, cientos de millones de euros se han invertido en el proyecto, y los propietarios ya incluyen familias de más de 50 países. Horizon Concepto Vistas panorámicas de la ubicación Adriatic Seaelevated con alta privacidad modernas arquitecturas mediterráneas espaciosas terrazas y zonas de relajación abiertas jardines privados y piscinas en select residenciaspanoramic acristalamiento materiales naturales y paisajes verdesalto nivel de servicio y gestión de propiedadesLos propietarios de viviendaHorizon reciben acceso a toda la infraestructura de Luštica Bay: puerto deportivo con un hotel de 5 estrellas The Chedi Luštica Bayrestaurants, cafes, and boutiquesgolf club and golf academyspa center and wellness infrastructuretennis and padel courtssports fields and outdoor fitness areaspedestrian and bike paths private beach clubs24/7 security and video surveillanceconcierge service and property management services.