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Complejo residencial Horizon

Radovici, Montenegro
de
$665,405
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ID: 38118
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 16
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Pueblo
    Radovici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Bahía Lustica - Horizon Horizon es una nueva zona residencial premium dentro de Luštica Bay, situada en una colina entre el Mar Adriático y el futuro campo de golf de campeonato. El proyecto se concibe como comunidad mediterránea privada con vistas panorámicas al mar, el puerto deportivo y los paisajes naturales de la península de Luštica. Las residencias horizontales se organizan en una cascada por la ladera, por lo que casi todas las unidades ofrecen vistas al mar y la Bahía Luštica. La arquitectura combina piedra natural, madera, tonos naturales claros y acristalamiento panorámico, creando un estilo mediterráneo moderno con alta privacidad e integración en la naturaleza circundante. Horizon formará parte de uno de los proyectos más grandes y prestigiosos del Adriático — Bahía Luštica. El complejo se está desarrollando como una ciudad costera con su propio puerto deportivo, playas, hoteles, infraestructura deportiva, restaurantes y un campo de golf de clase mundial. Hasta la fecha, cientos de millones de euros se han invertido en el proyecto, y los propietarios ya incluyen familias de más de 50 países. Horizon Concepto Vistas panorámicas de la ubicación Adriatic Seaelevated con alta privacidad modernas arquitecturas mediterráneas espaciosas terrazas y zonas de relajación abiertas jardines privados y piscinas en select residenciaspanoramic acristalamiento materiales naturales y paisajes verdesalto nivel de servicio y gestión de propiedadesLos propietarios de viviendaHorizon reciben acceso a toda la infraestructura de Luštica Bay: puerto deportivo con un hotel de 5 estrellas The Chedi Luštica Bayrestaurants, cafes, and boutiquesgolf club and golf academyspa center and wellness infrastructuretennis and padel courtssports fields and outdoor fitness areaspedestrian and bike paths private beach clubs24/7 security and video surveillanceconcierge service and property management services.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 51.1
Precio por m², USD 13,011
Precio del apartamento, USD 665,405
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 138.3
Precio por m², USD 14,427
Precio del apartamento, USD 2,00M

Localización en el mapa

Radovici, Montenegro
Alimentación
Ocio

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Complejo residencial Horizon
Radovici, Montenegro
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$665,405
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