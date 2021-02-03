  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Boreti
  4. Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici

Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici

Boreti, Montenegro
de
$224,703
VAT
de
$2,443/m²
;
7
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32936
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Boreti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Sobre el complejo

Se venden 3 áticos en Bečići, en la séptima planta, con vistas panorámicas al mar.

Ubicación privilegiada cerca de la mejor playa de arena de Montenegro, rodeada de hoteles de 5 estrellas.

Los tres áticos ocupan toda la planta. Cada uno tiene salida individual a la azotea. En la azotea se puede habilitar un espacio para el descanso y la vida, que abarque toda la superficie del apartamento, incluyendo ducha/aseo, minicocina, salón de verano, zona para tomar el sol y, si se desea, jacuzzi.

Los áticos se pueden adquirir por separado o todos juntos, y utilizarse como un pequeño hotel. En este caso, se puede rediseñar la zona de la azotea como lugar para el desayuno y el descanso de los turistas.

Es una muy buena inversión tanto para uso personal con posterior reventa con un aumento significativo del precio, como para un pequeño proyecto empresarial de alquiler estacional.

Fecha de entrega: 2026

 

Ático 1

Número de dormitorios: 1

Superficie total: 92 m2

Superficie de una planta: 46 m2

Precio: 195 000 euros

 

Ático 2

Número de dormitorios: 2

Superficie total: 140 m2

Superficie de una planta: 70 m².

Precio: 275 000 euros.

 

Ático 3

Número de dormitorios: 2.

Superficie total: 120 m².

Superficie de una planta: 60 m².

Precio: 225 000 euros.

 

 

Todas las infraestructuras, tiendas y restaurantes se encuentran a poca distancia.

 

Bečići es la mejor playa de Montenegro y el lugar más cómodo para vivir en invierno y para pasar las vacaciones de verano.

Posibilidad de adquirir una plaza de garaje por un suplemento.

Finalización de la construcción en 2026.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 92.0
Precio por m², USD 2,442
Precio del apartamento, USD 224,703
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 120.0 – 140.0
Precio por m², USD 2,161 – 2,263
Precio del apartamento, USD 259,272 – 316,889

Localización en el mapa

Boreti, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Montenegro
de
$393,066
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$744,493
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Montenegro
de
$863,089
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Apart - hotel Kolasin Valleys
Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$463,891
Está viendo
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Montenegro
de
$224,703
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Montenegro
de
$633,628
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
629,168
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$744,493
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 99–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat. These unique apartments, designed for the most discerning buyers, feature private pools and are part of an exclusive project in a new district of Tivat. This is the second phase of a complex consisting of three sect…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.0 – 134.0
731,724 – 1,21M
Apartamentos 3 habitaciones
140.0
772,978
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
de
$89,541
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 32–60 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones