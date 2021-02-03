Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici

Se venden 3 áticos en Bečići, en la séptima planta, con vistas panorámicas al mar.

Ubicación privilegiada cerca de la mejor playa de arena de Montenegro, rodeada de hoteles de 5 estrellas.

Los tres áticos ocupan toda la planta. Cada uno tiene salida individual a la azotea. En la azotea se puede habilitar un espacio para el descanso y la vida, que abarque toda la superficie del apartamento, incluyendo ducha/aseo, minicocina, salón de verano, zona para tomar el sol y, si se desea, jacuzzi.

Los áticos se pueden adquirir por separado o todos juntos, y utilizarse como un pequeño hotel. En este caso, se puede rediseñar la zona de la azotea como lugar para el desayuno y el descanso de los turistas.

Es una muy buena inversión tanto para uso personal con posterior reventa con un aumento significativo del precio, como para un pequeño proyecto empresarial de alquiler estacional.

Fecha de entrega: 2026

Ático 1

Número de dormitorios: 1

Superficie total: 92 m2

Superficie de una planta: 46 m2

Precio: 195 000 euros

Ático 2

Número de dormitorios: 2

Superficie total: 140 m2

Superficie de una planta: 70 m².

Precio: 275 000 euros.

Ático 3

Número de dormitorios: 2.

Superficie total: 120 m².

Superficie de una planta: 60 m².

Precio: 225 000 euros.

Todas las infraestructuras, tiendas y restaurantes se encuentran a poca distancia.

Bečići es la mejor playa de Montenegro y el lugar más cómodo para vivir en invierno y para pasar las vacaciones de verano.

Posibilidad de adquirir una plaza de garaje por un suplemento.

Finalización de la construcción en 2026.