Un objeto inmobiliario que no tiene permiso de construcción, pero está incluido en el catastro, se puede comprar y vender sin restricciones. Las mismas condiciones se aplican a un artículo que tiene permiso.

Objetos que se pueden demoler en Montenegro:

ubicados en lugares donde están previstos otros objetos de construcción por el plan urbanístico;

que no corresponden a un edificio construido sin permiso;

ubicado en la primera línea de costa (si el Ministerio de Bienes Marítimos o un plan urbano detallado preveía la construcción de un hotel u otras instalaciones allí, y un edificio construido sin permiso no corresponde al plan urbanístico).

Si el edificio fue construido en un lugar donde no hay un plan urbano detallado, registrado en el catastro y presentado para su legalización, entonces es legal. Todas las acciones de compraventa, donación, herencia y obtención de permisos de residencia son legales y no tienen restricciones.