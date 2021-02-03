Cualquier ciudadano extranjero puede comprar bienes raíces en Montenegro. Para hacer esto, debe facilitar un pasaporte y un depósito para la propiedad seleccionada. Por norma general, el monto del prepago es el 10% de la transacción, pero, si los montos son muy grandes, el monto del depósito se negocia aparte.
Muy a menudo, los propietarios ofrecen vender una propiedad con pago a plazos. Plan de pago a plazos sin intereses, y todos los términos de pago están prescritos en el contrato. Se realiza una inscripción en catastro prohibiendo cualquier posibilidad de reventa, donación o cualquier otra reinscripción de este objeto mientras esté vigente el contrato de pago a plazos. Esto ayuda a proteger al comprador.
Las hipotecas en Montenegro no están muy extendidas. Hay pocas opciones de hipotecas para complejos de élite en construcción, en los que el costo de los apartamentos parte de los 200.000 euros.
Sí, es posible. No hay límite para el número de personas involucradas en la compra y posterior propiedad conjunta. Solo el propietario y sus parientes cercanos pueden obtener un permiso de residencia en Montenegro sobre la base de la propiedad inmobiliaria.
Herencia por testamento. Las personas indicadas en el mismo recibirán una herencia sin restricciones de nacionalidad.
Herencia por ley. En primer lugar, un cónyuge puede solicitar la propiedad, luego los hijos y los padres, y solo entonces todos los demás familiares. En este caso, la nacionalidad del propietario y heredero no importa.
La ley de legalización de bienes inmuebles se emitió en 2016.
La legalización en Montenegro es de naturaleza declarativa. El propietario o su representante deben presentar una lista específica de documentos, incluida una solicitud de registro de una propiedad que no tiene permiso de construcción. Entonces la administración local debe cobrar el impuesto (comunal) al pago. Después de pagar las tasas de los servicios públicos, se deja constancia de que el edificio se construyó sin permiso.
El pago de los servicios públicos se puede distribuir en un período de hasta 10 años.
Un objeto inmobiliario que no tiene permiso de construcción, pero está incluido en el catastro, se puede comprar y vender sin restricciones. Las mismas condiciones se aplican a un artículo que tiene permiso.
Objetos que se pueden demoler en Montenegro:
Si el edificio fue construido en un lugar donde no hay un plan urbano detallado, registrado en el catastro y presentado para su legalización, entonces es legal. Todas las acciones de compraventa, donación, herencia y obtención de permisos de residencia son legales y no tienen restricciones.
Sí, se puede registrar una propiedad a nombre de niño. Si decide vender su propiedad antes de que el niño alcance la mayoría de edad, necesitará una interacción adicional con las autoridades de su tutela.
El acuerdo se firma en lengua montenegrina. Durante la conclusión de la transacción, está presente un abogado bilingüe, así como un traductor jurídico que lee el acuerdo redactado en su idioma antes de firmar. Si necesita una traducción del acuerdo al ruso, puede solicitarla por una tarifa adicional.
La transferencia de propiedad se produce después del pago del 100% del precio de la propiedad por parte del comprador.
El propietario recibe un promedio del 6-10% del costo de la vivienda por año por el alquiler de bienes raíces (dependiendo del tipo de bienes raíces).
Sí, es posible.
Por ejemplo, la empresa MontBel tiene una amplia experiencia en la realización de transacciones mediante registro remoto por proxy. Se contacta con el vendedor y el comprador a través de una videollamada. Un abogado y un traductor jurídico deben estar presentes en la transacción.
La celebración de un contrato en formato remoto no se diferencia de un trato realizado en persona. Con la ayuda de la comunicación por video, el cliente controla las condiciones y el proceso de firma del contrato.
En Montenegro existe un impuesto sobre la compra de bienes inmuebles. Es el 3% del valor tasado del objeto comprado (pero más a menudo se tiene en cuenta el monto del contrato). Este es un impuesto único que debe pagarse dentro de los 14 días posteriores a la compra de la propiedad.
Montenegro también tiene un impuesto anual a la propiedad y un impuesto turístico (que se paga una vez al año). El monto del pago depende de: