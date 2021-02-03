Complejo residencial Premium complex in the center of Tivat

Complejo Premium en el centro de Tivat.
Un moderno complejo residencial y comercial de primera calidad situado en el corazón de Tivat, a pocos minutos del famoso puerto deportivo de Porto Montenegro. El proyecto está diseñado para aquellos que aprecian un alto nivel de vida, arquitectura contemporánea, infraestructura desarrollada y atractivas oportunidades de inversión en la costa adriática.
La especificación estándar de los apartamentos incluye:
• Designer Gaggenau cocinas;
• accesorios y accesorios de baño Hansgrohe y Laufen;
• Pisos Premium Weitzer Parkett;
• Armarios incorporados;
• Sistema integrado de aire acondicionado;
• Magníficas vistas del Mar Adriático, las montañas circundantes y el prestigioso puerto deportivo de Porto Montenegro desde las ventanas y terrazas.
Infraestructura y servicios:
• Piscina panorámica en la azotea;
• Aparcamiento subterráneo;
• Gestión profesional de la propiedad;
• Comunidad cerrada y segura;
• Servicio de conserjería.
Infraestructura comercial:
El complejo cuenta con 12 unidades comerciales premium, incluyendo:
• Un bar de vinos y un buen restaurante;
• boutiques de lujo y tiendas de venta premium;
• Un centro de salud y belleza;
• Servicios dentales y de bienestar;
• Una farmacia y servicios esenciales para las necesidades diarias de los residentes.
Los espacios modernos de oficina ofrecen un ambiente cómodo y prestigioso para hacer negocios.
Ubicación prestigiada:
El complejo está situado en una de las zonas más deseadas de Tivat, que ofrece acceso rápido a todas las instalaciones clave de infraestructura.
En las inmediaciones encontrará:
• Porto Montenegro y su puerto deportivo de clase mundial;
• restaurantes y cafeterías con encanto;
• Marcas y boutiques internacionales de lujo;
• Playas y paseos marítimos;
• Aeropuertos internacionales.
Plan de pago:
Se dispone de un plan de pago flexible basado en etapas:
• 30% del precio de compra al firmar el contrato;
• 25% después de la terminación de las principales obras de construcción estructural;
• 25% después de la terminación de la fachada e instalación de ventanas;
• el saldo restante en la entrega de la propiedad (estación llave en mano).
Potencial de inversión:
Tivat es uno de los mercados de bienes raíces más rápidos y prometedores de Europa. Gracias al continuo desarrollo de la infraestructura turística, la fuerte demanda de alquiler y el crecimiento constante del valor de la propiedad, comprar una propiedad en este complejo representa no sólo una oportunidad para una vida costera cómoda, sino también una inversión a largo plazo sólida.
Este desarrollo combina arquitectura contemporánea, servicios premium y una ubicación única en el corazón del Adriático.