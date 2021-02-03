Complejo residencial Premium complex in the center of Tivat

Complejo Premium en el centro de Tivat.

Un moderno complejo residencial y comercial de primera calidad situado en el corazón de Tivat, a pocos minutos del famoso puerto deportivo de Porto Montenegro. El proyecto está diseñado para aquellos que aprecian un alto nivel de vida, arquitectura contemporánea, infraestructura desarrollada y atractivas oportunidades de inversión en la costa adriática.

La especificación estándar de los apartamentos incluye:

• Designer Gaggenau cocinas;

• accesorios y accesorios de baño Hansgrohe y Laufen;

• Pisos Premium Weitzer Parkett;

• Armarios incorporados;

• Sistema integrado de aire acondicionado;

• Magníficas vistas del Mar Adriático, las montañas circundantes y el prestigioso puerto deportivo de Porto Montenegro desde las ventanas y terrazas.

Infraestructura y servicios:

• Piscina panorámica en la azotea;

• Aparcamiento subterráneo;

• Gestión profesional de la propiedad;

• Comunidad cerrada y segura;

• Servicio de conserjería.

Infraestructura comercial:

El complejo cuenta con 12 unidades comerciales premium, incluyendo:

• Un bar de vinos y un buen restaurante;

• boutiques de lujo y tiendas de venta premium;

• Un centro de salud y belleza;

• Servicios dentales y de bienestar;

• Una farmacia y servicios esenciales para las necesidades diarias de los residentes.

Los espacios modernos de oficina ofrecen un ambiente cómodo y prestigioso para hacer negocios.

Ubicación prestigiada:

El complejo está situado en una de las zonas más deseadas de Tivat, que ofrece acceso rápido a todas las instalaciones clave de infraestructura.

En las inmediaciones encontrará:

• Porto Montenegro y su puerto deportivo de clase mundial;

• restaurantes y cafeterías con encanto;

• Marcas y boutiques internacionales de lujo;

• Playas y paseos marítimos;

• Aeropuertos internacionales.

Plan de pago:

Se dispone de un plan de pago flexible basado en etapas:

• 30% del precio de compra al firmar el contrato;

• 25% después de la terminación de las principales obras de construcción estructural;

• 25% después de la terminación de la fachada e instalación de ventanas;

• el saldo restante en la entrega de la propiedad (estación llave en mano).

Potencial de inversión:

Tivat es uno de los mercados de bienes raíces más rápidos y prometedores de Europa. Gracias al continuo desarrollo de la infraestructura turística, la fuerte demanda de alquiler y el crecimiento constante del valor de la propiedad, comprar una propiedad en este complejo representa no sólo una oportunidad para una vida costera cómoda, sino también una inversión a largo plazo sólida.

Este desarrollo combina arquitectura contemporánea, servicios premium y una ubicación única en el corazón del Adriático.