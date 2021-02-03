Complejo residencial Portofino Village

Portofino Village — un complejo residencial premium en Herceg Novi Portofino El pueblo es un complejo residencial cerrado en Herceg Novi, situado en la zona de Boka Bay, a unos 300 metros del mar y junto a Porto Novi. El proyecto combina villas modernas, apartamentos y áticos con vistas panorámicas de la bahía, un territorio privado y su propia infraestructura. El complejo está construido en un estilo de cascada entre olivares, permitiendo a la mayoría de las residencias enfrentar el mar y disfrutar de vistas abiertas de la Bahía de Kotor. La arquitectura del proyecto está inspirada en la estética de la Riviera italiana: fachadas ligeras, amplias terrazas, acristalamiento panorámico y una tranquila paleta mediterránea. Al mismo tiempo, el proyecto mismo se construye a los estándares de construcción modernos utilizando materiales de primera calidad y tecnologías de "casa inteligente". Las características complejas: villasapartamentospenthousesproperties con vistas panorámicas del mar y Porto NoviInfraestructura: territorio cerrado24/7 seguridad y privacidadSPA & Wellness areaheated indoor-outdoor poolhammam Salas de masaje finlandés Sala de estar para vinos cinematográfico privado Sobre el complejo: Portofino Village se centra en un formato de vida privado por la costa con infraestructura interna completa. Las residencias incluyen cocinas integradas con fachadas Soft Touch, electrodomésticos incorporados, aire acondicionado y sistemas de ventilación, calefacción por suelo radiante y un sistema de control4 "casa inteligente". Algunas propiedades incluyen: amplias terrazasrooftop terrazas con zona de estarjacuzzipanoramic ventanaswalk-en closetsgues Tanto los apartamentos estándar como los áticos de gran formato están disponibles en el proyecto. Ubicación: Portofino Village se encuentra en Herceg Novi, junto a Porto Novi y la costa de la Bahía de Kotor. mar — unos 300 mPorto Novi — unos 3 kmHerceg Novi — unos 8 kmPorto Novi restaurantes y cafés — unos 5 minutos en autosupermercados y tiendas — en la zona de Porto NoviTivat Aeropuerto — unos 20 km / unos 15 minutos en cocheDubrovnik Aeropuerto — unos 30 km / unos 50 minutos Aeropuerto de Podgorica - unos 108 km potenciales de inversión: La zona de Porto Novi y la costa de Herceg Novi siguen siendo uno de los destinos más buscados para bienes raíces premium en Montenegro. El formato de un complejo cerrado con su propia infraestructura, un número limitado de residencias y vistas panorámicas de la Bahía de Kotor hace que Portofino Village sea atractivo tanto para residencia personal como para alquiler en el segmento premium.