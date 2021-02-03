  1. Realting.com
Complejo residencial Rosa by Concord

Podgorica, Montenegro
de
$3,457
de
$3,499/m²
8/10/25
$0
24/9/25
$3,149
BTC
0.0411200
ETH
2.1552734
USDT
3 417.8526761
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
4
ID: 28096
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Sobre el complejo

Rosa by Concord – Un nuevo complejo residencial en el corazón de Momišići

Situado en una zona tranquila de Podgorica, rodeado de vegetación y comodidades urbanas, Rosa by Concord es un moderno complejo residencial que combina diseño sofisticado, funcionalidad y construcción de primera calidad.

La arquitectura del edificio combina la calidez de los materiales naturales con elegantes tonos de fachada oscura, complementados con grandes aberturas de vidrio que proporcionan mucha luz natural y vistas panorámicas del entorno.

Ubicación: Momišići, Podgorica
Fecha final: enero 2027
Inicio de la construcción: Pronto

Tipos de apartamento disponibles:

  • Apartamentos de una habitación a partir de 53m2 – ideal para vivir urbano moderno

  • Apartamentos de dos dormitorios a partir de 83m2 – perfecto para la comodidad familiar

  • Exclusivo ático de 159m2 en la 4a planta – con terraza privada y un oasis verde de 37m2, que ofrece una mezcla única de tranquilidad y lujo

El complejo contará con acabados de alta gama, eficiencia energética, estacionamiento subterráneo y áreas comunes pensadas que traen un sentido de elegancia y calidez a la vida cotidiana.

✨ Rosa by Concord – donde la calidad cumple con la estética, y un hogar se convierte en una experiencia.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
