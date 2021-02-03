Complejo residencial Rosa by Concord

Rosa by Concord – Un nuevo complejo residencial en el corazón de Momišići

Situado en una zona tranquila de Podgorica, rodeado de vegetación y comodidades urbanas, Rosa by Concord es un moderno complejo residencial que combina diseño sofisticado, funcionalidad y construcción de primera calidad.

La arquitectura del edificio combina la calidez de los materiales naturales con elegantes tonos de fachada oscura, complementados con grandes aberturas de vidrio que proporcionan mucha luz natural y vistas panorámicas del entorno.

Ubicación: Momišići, Podgorica

Fecha final: enero 2027

Inicio de la construcción: Pronto

Tipos de apartamento disponibles:

Apartamentos de una habitación a partir de 53m2 – ideal para vivir urbano moderno

Apartamentos de dos dormitorios a partir de 83m2 – perfecto para la comodidad familiar

Exclusivo ático de 159m2 en la 4a planta – con terraza privada y un oasis verde de 37m2, que ofrece una mezcla única de tranquilidad y lujo

El complejo contará con acabados de alta gama, eficiencia energética, estacionamiento subterráneo y áreas comunes pensadas que traen un sentido de elegancia y calidez a la vida cotidiana.

✨ Rosa by Concord – donde la calidad cumple con la estética, y un hogar se convierte en una experiencia.