Complejo residencial Aria Residence

Aria Residences es un moderno complejo residencial de primera clase en Tivat, situado en uno de los barrios más convenientes de la ciudad. El proyecto combina seis edificios separados con un número limitado de apartamentos, una zona ajardinada cerrada y altos estándares de construcción, creando un ambiente cómodo para la vida y la relajación costera durante todo el año. El complejo está situado en una zona residencial tranquila, proporcionando un equilibrio entre la privacidad y la proximidad a la infraestructura urbana. El centro de Tivat, Porto Montenegro, el paseo marítimo, restaurantes, supermercados y el aeropuerto internacional de Tivat están a pocos minutos. La arquitectura del proyecto está diseñada en un estilo mediterráneo moderno con elementos de diseño clásico. Fachas de colores claros, grandes ventanales, amplias terrazas y zonas verdes ajardinadas crean el ambiente de una residencia boutique junto al mar. Infraestructura compleja: Territorio cerrado Jardines de paisaje Aparcamiento subterráneo y superficie Ascensores VideovigilanciaControl de accesoPatios bien mantenidosPedestrian áreas recreativasModern engineering systems El proyecto ofrece apartamentos con varios diseños, que van desde unidades compactas de un dormitorio a amplias residencias familiares. La mayoría de los apartamentos cuentan con terrazas, y algunas residencias ofrecen vistas al mar, la ciudad y las colinas verdes circundantes. Ubicación: Tivat center - unos minutos en cochePorto Montenegro - unos 5 minutos Paseo marítimo y playas - unos minutos Aeropuerto Tivat - unos 5 minutosKotor - unos 15 minutos Budva - unos 25 minutos Potencial de inversión: Alta demanda de alquileres a largo plazo y a corto plazo en TivatProximidad a Porto Montenegro y el aeropuerto internacionalModern gated residential complex formatLimited number of apartments Adecuado tanto para residencia personal como para generar ingresos de alquilerProspectos para el crecimiento del valor de propiedad en una de las ciudades más buscadas de Montenegro