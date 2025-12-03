  1. Realting.com
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipio de Budva
41
Búsqueda de nuevos edificios
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Rafailovici, Montenegro
de
$304,845
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
1 objeto inmobiliario 1
Luxury Seafront Complex in Becici, Budva Location: Becici, Budva, Montenegro Total area: 40,800 m² Format: 142 residences and 154 hotel rooms A reliable developer with a proven track record of successful projects in Montenegro. Perfect blend of coastal luxury, comfort, and strong in…
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Becici, Montenegro
de
$144,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
2 objetos inmobiliarios 2
Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade! Prices starting from €81,000 Apartments in a new complex just 350 meters from the azure coast of Bečići, close to the best beaches, restaurants, and prestigious hotels like Splendid and Iberostar 4*. Here, the…
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
de
$118,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Boreti, Montenegro
de
$166,469
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 53–67 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан России и нерезиотов Че. Преимущества покупки сейчас: - Bulgaria сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.8 – 67.0
178,227 – 266,295
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$754,199
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Un nuevo proyecto exclusivo de villas de lujo modernas en una de las zonas costeras más prometedoras, a solo 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac. Este es un lugar donde el diseño reflexivo, los altos estándares de construcción y las impresionantes vistas panorámicas crean un espa…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Los servicios de la Agencia para la confrontación del acuerdo "bajo la llave" es gratuito para el comprador!!!Instalaciones: El nuevo complejo residencial con un diseño arquitectónico único, desarrollado por la famosa oficina internacional Businessart, tiene el concepto de un espacio moderno…
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$122,293
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Área 38–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo de apartamentos de lujo. Solución arquitectónica futurista con elementos de diseño clásico, que crea su singularidad. Basado en la tradición y mirando hacia el futuro, este proyecto no sólo sorprende, sino que también encaja perfectamente en el increíble paisaje de Montenegro.…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.5 – 55.0
121,635 – 153,527
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
212,147
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complejo residencial POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complejo residencial POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complejo residencial POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complejo residencial POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complejo residencial POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Becici, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$154,823
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un nuevo complejo residencial en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la zona tranquila y ecológica de Budva — Dubovica. Esta ubicación ofrece un entorno natural tranquilo con vistas pintorescas de las montañas y el mar, mientras que a pocos minutos del centro com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
154,718
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
232,097
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Provodina, Montenegro
de
$107,441
Número de plantas 4
Área 43–116 m²
44 objetos inmobiliarios 44
< p > Complejo de apartamentos en vivo „ River Side ”en Igalo. El complejo se encuentra en la etapa de trabajos de acabado interno. El lanzamiento está previsto para 2022 < p > Variantes de apartamentos en venta: < ul > < li > Apartamentos de una habitación con una superficie de 39 – 93 m2 d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
144,227
Apartamentos 2 habitaciones
48.0 – 92.0
164,507 – 351,539
Apartamentos 3 habitaciones
66.0 – 116.0
170,134 – 419,796
Apartamentos 4 habitaciones
87.0
252,971
Agencia
eNovogradnja
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
de
$151,304
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
🌊 Inversión exclusiva en Prchan - a sólo 80 metros del mar!La construcción de un complejo residencial único se completa en uno de los lugares más prestigiosos de Montenegro - en la ciudad de Prchan, justo a la orilla de la bahía de Boko-Kotor.📈 Esto no es sólo inmobiliaria – es una inversión…
Agencia
Red Feniks Montenegro
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Tivat, Montenegro
de
$138,453
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–69 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Instalaciones:Para una lista de precios completos, contacte con nuestros administradores.Complejo residencial de clase Premium consta de 18 casas con aparcamiento subterráneo. 94 plazas de aparcamiento en un estacionamiento subterráneo, 1 planta de locales comerciales. Territorio cerrado, se…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
51.0 – 69.0
196,131 – 265,564
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
de
$1,16M
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 207 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo de villa cerrada sobre el proyecto Portonovi en Kumbor es un moderno y lujoso complejo residencial con vistas panorámicas de la bahía y un amplio conjunto de servicios propios.El complejo consta de 3 fases de construcción, que incluyen 200+ villas de lujo, cada una dividida en 2 …
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Sustas, Montenegro
de
$77,942
Número de plantas 11
Área 36–73 m²
6 objetos inmobiliarios 6
< p > Los creadores del complejo residencial "Emerald Residence" están convencidos de que la vida actual en Montenegro no es moderna según el principio "Mi hogar es mi fortaleza". < br /> La gente quiere relaciones nuevas y más armoniosas tanto con la naturaleza como entre sí. Para hacer est…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 57.1
127,935 – 162,710
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 73.5
174,833 – 200,758
Propiedad comercial
51.0
89,936
Desarrollador
Emerland Residence
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Complejo residencial New modern
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
de
$713,912
Área 107–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
New modern condo-hotel on the waterfront. Condo-hotel is modern development project, comfortably located in Rafailovici at the Budva Riviera - the most developed and attractive tourist destination in Montenegro. Apartments are located directly on the coast of the Adriatic Sea and on the 2 km…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
793,224
Apartamentos 3 habitaciones
137.0
980,714
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
de
$407,160
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en un nuevo complejo en la mejor ubicación del Herceg Novi Riviera, a 150 metros del mar y del proyecto Portonovi. Magníficas vistas del mar rodeadas de naturaleza intacta, seguridad de las 24 horas y compleja infraestructura harán que su estancia sea cómoda e inolvidab…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
de
$184,879
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
El edificio Eva Residence está situado en la zona más bonita y tranquila de la ciudad de Tivat (Montenegro), rodeado de lujosas villas y complejos residenciales. El edificio consta de 10 apartamentos, de los cuales 6 son de un dormitorio, 3 dúplex de dos dormitorios y 1 ático de dos dormit…
Desarrollador
Kraft Construction
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Montenegro
de
$152,798
Opciones de acabado Con acabado
¡Por la venta! Apartamentos con vista directa al mar en Bečići!Un nuevo edificio residencial completado en 2020: construcción de alta calidad en una zona moderna cerca del complejo Monte Dreams. El edificio está ocupado un 80%.El mar está a sólo 800 m, con tiendas y toda la infraestructura n…
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Kotor, Montenegro
Precio en demanda
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
de
$2,09M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Ático espectacular dúplex con vistas panorámicas al Adriático – Porto MontenegroSuperficie total: 179 m2 (110 m2 interior + 69 m2 terrazas)Dormitorios: 2 (expandibles a 4)Baños: 2Precio por m2: 10,027/m2 €Experiencia elevada vida costera en la prestigiosa Thea Building en Boka Place, Porto M…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Budva, Montenegro
de
$216,750
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Un apartamento de 1+1, 2+1, 3+1 con una superficie de desde  Se venden entre 52 y 112 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y área cerrada, ubicado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. Los apartamentos están ubi…
Agencia
Montenegro Intel city
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Dobrota, Montenegro
de
$212,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 56–59 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Instalaciones:Nuevo complejo residencial diseñado para proporcionar confort de lujocasas de vacaciones en un ambiente hermoso. Garantía de alta calidadLos materiales y contenidos que lo distinguen de sus competidores, a saber: Garaje. Videovigilancia. Mantenimiento de apartamento. Piscina al…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0 – 59.0
322,175 – 347,763
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 51–78 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Complejo DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE representa el formato más relevante del mercado europeo — acogedoresapartamentos desde 34 m² con soluciones de planificación funcionales.UbicaciónUna de las ubicaciones más espectaculares y convenientes de la ciudad de Budva.BUDVA es considerada con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0 – 55.6
189,185 – 217,885
Apartamentos 2 habitaciones
78.2
289,992
Desarrollador
Deluxe estate Montenegro
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
de
$1,70M
Año de construcción 2027
Presentando Synchro Yards - el nuevo y esperado barrio residencial de Porto Montenegro, diseñado para aquellos que aprecian el lujo, la comodidad y la inspiración.Situado en el paseo marítimo, justo al lado del agua, esta zona está destinada a convertirse en la opción número uno en popularid…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Becici, Montenegro
de
$305,424
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Área 56–113 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići.   Sales launch of apartments in the five-star Melia Hotel – directly on the waterfront in Bečići! Don’t miss the opportunity to own a beachfront residence managed by the international hotel brand Melia!   Sea-view apartments are l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0 – 58.0
306,124 – 451,975
Apartamentos 2 habitaciones
113.0
1,01M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Montenegro
de
$217,435
Área 44–189 m²
19 objetos inmobiliarios 19
El Harmony Apart Hotel está ubicado en el corazón de Montenegro, en el área Elite - de la Riviera de Budwan, en la península de Zaval, que era uno de los rincones protegidos de la naturaleza virgen. El complejo se encuentra a poca distancia del mar y de una playa limpia y bien cuidada. Todas…
Desarrollador
MS Invest
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$117,908
Número de plantas 6
Área 44–181 m²
4 objetos inmobiliarios 4
A new project in Tivat, located just 2,5 km from the city center and Porto-Montenegro, surrounded by greenery and beautiful landscapes. The distance to the sea is only 800 m. The complex is situated on a small elevation, allowing residents to enjoy panoramic views of the sea and greenery. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0
178,766
Apartamentos 2 habitaciones
57.0 – 109.0
228,081 – 616,435
Apartamentos 3 habitaciones
181.0
1,17M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
de
$289,030
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$161,681
Año de construcción 2025
Área 43–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo edificio residencial en los suburbios de Tivat, en la zona de Kava, a pocos minutos en coche del centro de Tivat.El complejo se encuentra en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de las vistas del mar y la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecen mucha luz en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
175,263
Apartamentos 2 habitaciones
87.0
352,386
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
de
$149,702
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
¡Очень популярная квартира с 2 апартаментами площадью 60 м2! Современные апартаменты площадью 60 м2 с 2 жилыми помещениями, 2 террасами и 1 салоном. Квартира находится в доме с 4 и 5 спальнями в огромной торре. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный и инвестиц…
Agencia
Montenegro Intel city
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Becici, Montenegro
de
$261,872
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
Área 69–116 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo residencial moderno en Becici - un lugar ideal para aquellos que quieren vivir cerca del mar y disfrutar de hermosas vistas al mar. La distancia a la playa de arena es de sólo 150 metros.El complejo cuenta con 10 plantas con 8 apartamentos por planta con vistas al mar y a la m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
375,677
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
602,478
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$160,204
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 36–239 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Instalaciones:Un nuevo complejo residencial rodeado por la belleza encantadora de Montenegro y las aguas brillantes del Mar Mediterráneo combina lujo, comodidad y una oportunidad única de inversión! El apartamento que compras en el proyecto es un concepto.Complejo hotelero de 5 estrellas, he…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 43.0
162,125 – 192,073
Apartamentos 2 habitaciones
71.0 – 74.0
191,909 – 354,085
Apartamentos 3 habitaciones
239.0
1,51M
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Tivat, Montenegro
de
$146,926
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Ofrezco a la compra apartamentos en un complejo en construcción ? Tivat Los apartamentos están ubicados en una zona tranquila, rodeados por un bosque de pinos. En las inmediaciones hay tiendas, restaurantes, playas limpias y la prestigiosa zona de Porto Montenegro. Los apartamentos están ilu…
Agencia
Montenegro Intel city
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
de
$716,352
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 288 m²
1 objeto inmobiliario 1
LASTVA PARK es una opción ideal como residencia primaria, casa de vacaciones o inversión de alquiler. Situado en el encantador Donja Lastva, la zona más prestigiosa de Tivat en Montenegro.El complejo se encuentra a poca distancia del terraplén con impresionantes vistas al mar y un puerto dep…
Desarrollador
Lastva Park Residential Complex
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Área 83–225 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Fecha de entrega: 01.05.2027Instalaciones:Para una lista de precios completos, contacte con nuestros administradores.Hotel de 5 estrellas situado en el epicentro del turismo de Montenegrin - Budva. Se trata de un hotel que tiene dos entradas al territorio: uno está convenientemente situado e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
83.0 – 87.0
914,185 – 1,13M
Apartamentos 2 habitaciones
154.0
2,53M
Apartamentos 3 habitaciones
225.0
3,66M
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Becici, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
de
$100,475
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 46–168 m²
3 objetos inmobiliarios 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 168.0
171,430 – 628,513
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
346,134
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Montenegro
de
$76,952
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Muo, Montenegro
de
$164,714
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 44–75 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Presentando un nuevo complejo residencial cerca del mar en Kotor.Nos complace presentar un nuevo complejo residencial en la Bahía de Kotor.Esta región es famosa por su clima templado, olivos centenarios y las aguas cristalinas de la bahía. El complejo se encuentra a sólo 50 metros del mar, o…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.5
187,257
Apartamentos 2 habitaciones
75.0
347,646
Apartamentos 3 habitaciones
75.0
386,028
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
de
$2,63M
Número de plantas 2
Hotel más pequeño en venta en Djenovici. Además del hotel, hay una parcela detrás con posibilidad de construir unidades adicionales. Excelente ubicación, la playa está bajo arrendamiento de las autoridades locales durante los próximos 2 años. Autobuses familiares.
Agencia
Property.solution.mne
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Becici, Montenegro
de
$217,199
Área 59 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo se ubicará en la pendiente de la Riviera Budva, en Bečići, en un pintoresco lugar ecológico con un paisaje urbano único. La distancia del ruido de la ciudad, así como una abundancia de vegetación crean un ambiente para la relajación y la tranquilidad. El aire de montaña no sólo c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0
262,050
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
de
$450,110
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 53–459 m²
9 objetos inmobiliarios 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
476,865
Apartamentos 2 habitaciones
93.0 – 131.0
830,443 – 1,32M
Apartamentos 3 habitaciones
288.0 – 459.0
2,93M – 4,27M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
de
$141,339
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 48–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
212,766
Apartamentos 2 habitaciones
60.0 – 70.0
265,564 – 275,156
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
de
$176,767
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 64 m²
1 objeto inmobiliario 1
Se vende en una casa en construcción, un apartamento de 65 m2 está ubicado en el 1er piso y tiene su propia gran terraza de 20 metros, que no está incluida en el precio 2 dormitorios 1 baño Precio m2 2500 m Casa que se completará en 2024 Al comprar no pagas el 3% de impuesto
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
64.0
273,325
Agencia
Montenegro Intel city
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Mostrar todo Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Montenegro
de
$118,651
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Complejo residencial Rosa by Concord
Complejo residencial Rosa by Concord
Complejo residencial Rosa by Concord
Complejo residencial Rosa by Concord
Complejo residencial Rosa by Concord
Podgorica, Montenegro
de
$3,457
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Rosa by Concord – Un nuevo complejo residencial en el corazón de MomišićiSituado en una zona tranquila de Podgorica, rodeado de vegetación y comodidades urbanas, Rosa by Concord es un moderno complejo residencial que combina diseño sofisticado, funcionalidad y construcción de primera calidad…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolasin, Montenegro
de
$404,889
Número de plantas 2
Mountain Retreat by Dukley es un complejo de primera clase situado en el corazón de la popular estación de esquí de Kolasin. Es aquí donde se encuentran los nuevos centros de esquí 'Kolašin 1450' y 'Kolašin 1600', conectados por un teleférico. En 'Kolašin 1450', los esquiadores y snowboarder…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bratesici, Montenegro
de
$89,691
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 22–89 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Instalaciones: El nuevo complejo forma parte de un exclusivo pueblo situado en el tranquilo pueblo de Lastva Grbalsk, rodeado de belleza natural y vegetación, proporcionando el equilibrio perfecto entre el lujo y la naturaleza. El complejo consta de dos edificios únicos desde un punto de vis…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
52.0 – 89.0
158,187 – 268,080
Apartamento
22.0 – 32.0
61,411 – 97,434
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$236,130
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 52–216 m²
5 objetos inmobiliarios 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0 – 67.0
237,688 – 270,969
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 216.0
332,582 – 761,265
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Sisici, Montenegro
de
$106,146
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial con piscina en la costa de MontenegroEn uno de los rincones más pintorescos del Adriático se está construyendo un nuevo complejo residencial para 54 apartamentos. El proyecto combina arquitectura moderna, infraestructura cómoda y una buena ubicación, todo para un…
Agencia
MD Realty
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
de
$98,171
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 48–66 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial en Radanovići.El complejo residencial está situado en una zona verde tranquila y segura y consta de 72 apartamentos de varios tipos: estudios, un dormitorio y dos dormitorios.La ubicación combina proximidad a los servicios clave (escuelas, tiendas) y la red de transporte…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0 – 51.0
164,722 – 170,235
Apartamentos 2 habitaciones
66.0
219,837
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$130,960
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
de
$199,721
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52–85 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo y moderno edificio residencial en la popular ciudad balneario de Bečići. El edificio está situado en la autopista Adriática, a solo 10 minutos en coche del centro de Budva. Cerca encontrará un supermercado y restaurantes de mariscos. Este es el quinto edificio en un nuevo desarrollo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
211,682
Apartamentos 3 habitaciones
85.0
346,018
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Montenegro
de
$104,144
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Complejo residencial Minder Nexus - un estilo de vida moderno en el pintoresco KavachePresentamos a su atención un nuevo proyecto residencial de clase premium Minder Nexus, ubicado en una de las zonas más prometedoras de Montenegro - Kavache. Este acogedor rincón de la naturaleza está a sólo…
Agencia
MD Realty
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
de
$145,920
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 32–197 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Se está construyendo un complejo moderno en la zona turística más demandada del municipio de Herceg Novi, diseñado para una vida cómoda e inversión segura. 🏊‍♂️ En el terreno: • gran piscina de aproximadamente 200 m² • área cerrada y ajardinada • moderno parque infantil • entorno tran…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.7
211,333
Apartamentos 2 habitaciones
197.1
381,725
Estudio
31.7
145,037
Agencia
Red Feniks Montenegro
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$179,516
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 48 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos en un nuevo edificio boutique bajo construcción en Tivat Un exclusivo complejo residencial con solo 5 apartamentos situados en una zona tranquila y verde de Tivat — Mrčevac, a pocos pasos de la prestigiosa Porto Montenegro, playas y toda la infraestructura urbana esencial.Caract…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
179,394
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Montenegro
de
$2,500
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Agencia
Montenegro Intel city
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Montenegro
de
$863,089
Opciones de acabado Con acabado
Comprar con criptomoneda — apartamentos en Porto MontenegroLa marca Dukley se encuentra en el corazón de Tivat en un puerto deportivo de lujo, encarnando un nuevo nivel de lujo y estilo de vida.El distrito de Synchro se está convirtiendo en el centro de Tivat con un nuevo hotel de cinco estr…
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Edificio de apartamentos Pole
Edificio de apartamentos Pole
Edificio de apartamentos Pole
Edificio de apartamentos Pole
Polje, Montenegro
de
$74,168
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Квартиры в строящемся доме от надежного застройщика. Окончание строительства - diciembre de 2024. Местоположение: г. Ба р, Поле. К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями. В продаже 5 типов квартир. Квартиры с видом на город и горы. Площадь cuarto de 40,16 -72,93 м2. …
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
de
$204,870
Número de plantas 3
Área 83 m²
1 objeto inmobiliario 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
83.0
394,957
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$181,370
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 42–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.3 – 50.0