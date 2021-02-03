Complejo residencial The Peaks

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Los picos — la primera residencia de golf en Montenegro
El Peaks es el distrito más prestigioso y privado del complejo turístico de gran escala Luštica Bay en la península de Luštica, entre el Mar Adriático y la Bahía de Kotor. El proyecto está diseñado como una combinación única de estilo de vida de lujo, naturaleza y arquitectura mediterránea moderna. El concepto principal de los picos está viviendo en armonía con el paisaje, el mar y la cultura de golf de clase mundial.
Esta es la primera comunidad de golf residencial en Montenegro, construida alrededor de un campo de golf de 18 hoyos diseñado por la legendaria empresa Gary Player Design. Gracias a su ubicación elevada, las residencias ofrecen vistas panorámicas del Adriático, las montañas y la Bahía de Kotor. La arquitectura del proyecto está inspirada en pueblos mediterráneos tradicionales: piedra natural, madera, texturas cálidas, y una conexión perfecta entre espacios interiores y exteriores crean el ambiente de un complejo premium aislado.
El Peaks incluye una colección de apartamentos, casas adosadas y villas privadas con amplias terrazas, jardines y piscinas. Todas las propiedades están diseñadas con un énfasis en la vida interior - grandes ventanas panorámicas, áreas de salón abiertas, vistas al mar y campo de golf se convierten en parte de la vida cotidiana. Los materiales naturales y electrodomésticos de marca premium se utilizan en los acabados, incluyendo cocinas con electrodomésticos Miele.
Los residentes de los picos tienen acceso a toda la infraestructura de la bahía de Luštica:
— playas privadas y clubes de playa
— Puerto deportivo de nivel internacional
— restaurantes, cafeterías y boutiques
— El Hotel Chedi 5★
- instalaciones de bienestar y spa
— infraestructura deportiva, pádel y pistas de tenis
— rutas de senderismo y actividades al aire libre
— gestión de alquileres y servicio de conserjería
El proyecto se encuentra a sólo 15 minutos del aeropuerto de Tivat y es considerado uno de los destinos de inversión más prometedores en el Adriático. Debido al número limitado de propiedades, el desarrollo de la infraestructura de golf y el estatus de Montenegro como un destino de lujo de rápido crecimiento, las propiedades inmobiliarias en The Peaks demuestran un alto potencial para el crecimiento de valor y el atractivo de inversión.
Localización en el mapa
, Montenegro
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