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Casas en Venta en Montenegro

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Podgorica
74
Herceg Novi
150
Risan
10
Zabljak
23
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3 336 propiedades total found
Chalet 3 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Premium Premium
Chalet 3 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
¡Casa en venta junto a una estación de esquí! ¡Solo 199.000€ por una casa de 100 m² con 600…
$232,763
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Mini Condos
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Villa en Lustica, Montenegro
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Villa
Lustica, Montenegro
Área 184 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,53M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Rijeka Rezevici, Montenegro
TOP TOP
Adosado Adosado 5 habitaciones
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$840,496
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Dobrota, Montenegro
TOP TOP
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 819 m²
Superficie total construida: 819 m2Superficie terrestre: 534 m2Dormitorios: 6Baños: 7 + 1Gar…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 5 habitaciones en Provodina, Montenegro
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Provodina, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 530 m²
Número de plantas 4
!!! Este es el único listado para esta propiedad que viene directamente del propietario !!!C…
$907,532
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Vendedor particular
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar en Montenegro? Estas casas adosadas elegantes son la…
$296,014
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Monteonline
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Casa 4 habitaciones en Budva, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una rara oportunidad para tener una casa privada frente al mar en Budva, ofreciendo impresio…
$5,19M
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Vendedor particular
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Villa en , Montenegro
Villa
, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
En venta se encuentran villas modernas en un complejo residencial bien mantenido en Danilovg…
$772,601
VAT
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Vendedor particular
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$4,85M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,86M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 185 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,05M
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Casa 5 habitaciones en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Casa 5 habitaciones
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Esta propiedad moderna está enclavada en una excelente ubicación en Dobrota, Kotor a solo 30…
$1,39M
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Casa 4 habitaciones en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Casa 4 habitaciones
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Villa frente al mar en un complejo residencial, Kostanjica, Kotor Bay Tamaño de la casa: 235…
$865,968
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Villa 1 habitación en Radovici, Montenegro
Villa 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Elegancia arquitectónica. Discreción absoluta. Prime Golf & Sea Vistas. Bienvenido a la tipo…
$4,22M
VAT
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Casa 5 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Amplia villa con amarre en Krasici, Lustica. La villa consta de 5 dormitorios, 2 cocinas, 3 …
$2,19M
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Casa en Budva, Montenegro
Casa
Budva, Montenegro
Venta es una parcela urbanizada de terreno con una superficie de 364 m2, situada en uno de l…
$334,841
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Casa 4 habitaciones en Montenegro
Casa 4 habitaciones
Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Esta villa se extiende en tres niveles. En cada planta hay dos dormitorios con baño en suite…
$519,581
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Casa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Casa en venta en Dumidran, Tivat. La casa con una superficie total de 179 m2 se encuentra en…
Precio en demanda
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Casa en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Casa
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Área 90 m²
Esta hermosa antigua ruina de piedra está enclavada en un pequeño pueblo pintoresco de Strp,…
$231,106
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Casa en Montenegro
Casa
Montenegro
Área 550 m²
Excelentes villas en venta en Blizikuce, Budva area Zona interna de cada villa es zona 438 m…
$1,10M
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Casa 4 habitaciones en Montenegro
Casa 4 habitaciones
Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 801 m²
Dos villas de lujo con vistas panorámicas al mar, Rezevici, Budva Estas espectaculares villa…
$2,08M
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Casa 3 habitaciones en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Casa 3 habitaciones
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Hermosa propiedad en venta en Kotor, Montenegro. Dobrota Palazzo Style Villas es un complejo…
$2,43M
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Casa 4 habitaciones en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Casa 4 habitaciones
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 585 m²
Tamaño: 585,60 metros cuadrados + 940 m2 parcela Villa familiar elegante y refinada, constru…
$1,85M
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Casa 5 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 516 m²
Villa Premium en el frente del mar, Península Lustica La villa es un edificio tipo cascada c…
$6,36M
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Casa 3 habitaciones en Montenegro
Casa 3 habitaciones
Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Nueva casa en Bar con vistas al mar Esta nueva propiedad se encuentra en 600 m2 parcela. Con…
$554,219
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Casa 2 habitaciones en , Montenegro
Casa 2 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
La superficie es de 44 m2, la superficie es de 103 m2. Equipamiento: 2 dormitorios, salón co…
$64,742
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Casa 4 habitaciones en Montenegro
Casa 4 habitaciones
Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 425 m²
Superficie de terreno - 425 m2. Villa zona - 422 m2. La villa está situada en una zona tranq…
$1,39M
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Casa en Herceg Novi, Montenegro
Casa
Herceg Novi, Montenegro
Área 232 m²
Hermosa comunidad cerrada de once villas totales, proporcionando confort y servicio durante …
$1,50M
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Casa 6 habitaciones en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Casa 6 habitaciones
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Villa contemporánea en construcción en primera línea de mar, Stoliv, bahía de Kotor La villa…
$1,73M
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Villa 1 habitación en Stoliv, Montenegro
Villa 1 habitación
Stoliv, Montenegro
Habitaciones 1
Área 4 614 m²
Una oportunidad de inversión excepcional en Donji Stoliv, Kotor, que ofrece una rara combina…
$1
VAT
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Tipos de propiedades en Montenegro

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casas de campo
chalets
adosados
dúplex

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