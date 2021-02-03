Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat

Un nuevo proyecto exclusivo de villas de lujo modernas, situado en una de las zonas costeras más prometedoras, a solo 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac. El complejo combina altos estándares de construcción, diseño reflexivo y impresionantes vistas panorámicas.

Sobre el complejo:

Esta es una colección cerrada de seis villas modernas. Cada villa es la encarnación de la comodidad, privacidad y un estilo de vida contemporáneo, creado en armonía con la naturaleza.

El proyecto incluye:

• 3 villas en el nivel superior con garaje privado

• 3 villas en el nivel inferior con doble estacionamiento.

Características clave:

• Parcelas individuales a partir de 500 m2

• Zona de Villa desde 180 m2

• Arquitectura contemporánea con acristalamiento panorámico

• Materiales Premium y alta calidad de construcción

• Amplias terrazas ideales para la relajación

• Posibilidad de personalizar el diseño interior.

Plan de pago:

Los compradores se ofrecen condiciones de pago convenientes por fases:

• 10% - en reserva

• 20% - después de la terminación de la construcción

• 30% - después de la fase gris

• 35% - después de la terminación completa de la villa

• 5% - después de la finalización de la documentación.

Plazo de aplicación:

La construcción del complejo se planea tomar de 10 a 12 meses desde el inicio de las obras (enero 2026).

Incluido en el precio:

• Servicios de diseño de interiores gratuitos

• Configuración de villa estándar con la posibilidad de opciones adicionales bajo petición.

Este complejo es la elección perfecta para aquellos que valoran la estética moderna, el potencial de inversión, y la tranquilidad de vivir junto al mar. Elige una villa que se convertirá en tu espacio personal de comodidad e inspiración.