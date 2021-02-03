Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat

Un nuevo proyecto exclusivo de villas de lujo modernas, situado en una de las zonas costeras más prometedoras, a solo 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac. El complejo combina altos estándares de construcción, diseño reflexivo y impresionantes vistas panorámicas.
Sobre el complejo:
Esta es una colección cerrada de seis villas modernas. Cada villa es la encarnación de la comodidad, privacidad y un estilo de vida contemporáneo, creado en armonía con la naturaleza.
El proyecto incluye:
• 3 villas en el nivel superior con garaje privado
• 3 villas en el nivel inferior con doble estacionamiento.
Características clave:
• Parcelas individuales a partir de 500 m2
• Zona de Villa desde 180 m2
• Arquitectura contemporánea con acristalamiento panorámico
• Materiales Premium y alta calidad de construcción
• Amplias terrazas ideales para la relajación
• Posibilidad de personalizar el diseño interior.
Plan de pago:
Los compradores se ofrecen condiciones de pago convenientes por fases:
• 10% - en reserva
• 20% - después de la terminación de la construcción
• 30% - después de la fase gris
• 35% - después de la terminación completa de la villa
• 5% - después de la finalización de la documentación.
Plazo de aplicación:
La construcción del complejo se planea tomar de 10 a 12 meses desde el inicio de las obras (enero 2026).
Incluido en el precio:
• Servicios de diseño de interiores gratuitos
• Configuración de villa estándar con la posibilidad de opciones adicionales bajo petición.
Este complejo es la elección perfecta para aquellos que valoran la estética moderna, el potencial de inversión, y la tranquilidad de vivir junto al mar. Elige una villa que se convertirá en tu espacio personal de comodidad e inspiración.