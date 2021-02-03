Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

Villa moderna con vistas al mar al precio de un apartamento - Krimovica
Una nueva casa con impresionantes vistas panorámicas del Adriático, situada sobre las playas de Jaz, Trsteno y Ploce.
El amplio diseño y la gran terraza en la azotea hacen de esta casa una opción ideal para vivir junto al mar.
• Superficie total de la vivienda: 110 m2
• 3 dormitorios, incluyendo un dormitorio principal con un walk-in closet y un baño privado
• Calefacción por suelo radiante en toda la casa
• Amplia sala de estar con cocina y acceso al patio
• Garaje y sala técnica (40–50 m2)
• Piscina y patio (unos 50 m2)
• Terraza en la azotea: 120 m2 con vistas al mar y al atardecer