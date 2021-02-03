  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

, Montenegro
de
$498,932
de
$4,536/m²
;
10
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32958
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/12/25

Localización

Mostrar en el mapa

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Villa moderna con vistas al mar al precio de un apartamento - Krimovica

Una nueva casa con impresionantes vistas panorámicas del Adriático, situada sobre las playas de Jaz, Trsteno y Ploce.

El amplio diseño y la gran terraza en la azotea hacen de esta casa una opción ideal para vivir junto al mar.

• Superficie total de la vivienda: 110 m2
• 3 dormitorios, incluyendo un dormitorio principal con un walk-in closet y un baño privado
• Calefacción por suelo radiante en toda la casa
• Amplia sala de estar con cocina y acceso al patio
• Garaje y sala técnica (40–50 m2)
• Piscina y patio (unos 50 m2)
• Terraza en la azotea: 120 m2 con vistas al mar y al atardecer

Localización en el mapa

, Montenegro
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Casa club Verona house
Budva, Montenegro
de
$117,467
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
de
$84,371
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Kavac, Montenegro
Precio en demanda
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$145,776
Está viendo
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Montenegro
de
$498,932
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Mostrar todo Casa club Verona house
Casa club Verona house
Budva, Montenegro
de
$117,467
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Venta en una nueva casa terminada, suburbio de Budva Lastva6 apartamentos de 79 m2,3 dormitorios y salón con 2 baños y piscinaCerca de tiendas, Technomax, gasolineraCentro comercial 10 minutos¡El impuesto del 3% es pagado por el comprador!Precio 107.500 euros
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Montenegro
de
$108,179
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Casa adosada de 2 plantas 45 metros cuadrados, totalmente equipada con muebles y platos y todos los electrodomésticos necesariosCon una hermosa vista de Savin Cook y su zona localPrecio 99 000 euros sin muebles o 125.000 euros llave en mano
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Villa en venta en un pueblo de élite. Cerca, con increíbles vistas al mar y montaña Superficie del terreno 403 m2 Superficie casa 231 m2 2 plazas de aparcamiento Bassier 7×5 m La casa fue construida teniendo en cuenta las características sismológicas del país con materiales de alta cali…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones